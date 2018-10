Emily Ratajkowski paraliza Instagram al publicar su foto 'más asquerosa'

Confundió a los usuarios. La modelo Emily Ratajkowski es una de las mujeres más sensuales que se mantienen activas en la red social Instagram. Recientemente, la esposa de Sebastian Bear-McClard hizo una publicación en su cuenta oficial que ocasionó las críticas y reacciones de sus fieles seguidores.

Emily Ratajkowski, quien posee más de 20 millones de seguidores en la red social Instagram, quiso alejarse del perfil sensual que muestra en la plataforma para compartir lo que sería la foto más 'asquerosa', que según ella, mostrará en la plataforma más usada por los famosos.

La modelo no tuvo mejor idea que publicar una romántica escena al lado de su esposo, Sebastian Bear-McClard, y calificarla como 'asquerosa'. Esto fue lo que escribió en la descripción de la imagen, la cual ocasionó comentarios negativos por parte de sus seguidores, quienes pidieron que lo edite.

"We are gross. TBH. IDC" (Nosotros somos asquerosos. Para ser honestos, no me importa). Los usuarios en la red social se pronunciaron en la publicación de Emily Ratajkowski y le manifestaron que era de "mal gusto" que califique un beso de su pareja como algo desagradable o repugnante.

Estos son algunos comentarios que recibió Emily Ratajkowski en su cuenta de Instagram.

riches1569: "Beautiful lady... But terrible taste in men" (Una hermosa mujer, pero un terrible gusto en hombres)

pris_2284: "I’m sorry but I’m educated and don’t speak street slang. From the looks of you, it’s your first language" (Lo siento, pero soy educada y no hablo lenguaje de la calle. Y al verte, es tu primera lengua)

kittylovamass. "Ugh, nobody is perfect, I guess" (Ugh, nadie es perfecto, creo)