Gianfranco Brero en ‘Blindspot’

El actor Gianfranco Brero se sumó a las grabaciones de la cuarta temporada de la exitosa serie de NBC ‘Blindspot’ (protagonizada por Jaimie Alexander), donde interpreta a un narcotraficante. Sus escenas las grabó a inicios de mes en el Cusco, y algunos lugares como Machu Picchu.

“La grabación de ese capítulo en Cusco estuvo a cargo de una productora de contenidos peruana, contratada por la estadounidense. Buscaban un actor peruano, así que me convocaron para el casting y me escogieron. Fue una sorpresa”, cuenta el actor.

“Mi personaje es el que hacen los latinos en las producciones norteamericanas, hago de narcotraficante. No sé si pueda contar más… compartí escenas con dos extraordinarias actrices. Una de ellas es Mary Elizabeth Mastrantonio, quien hizo su debut en el cine en la cinta Cara cortada como ‘Gina’, la hermana de ‘Tony Montana’ y, además, fue nominada al Óscar como Mejor actriz de reparto en la cinta El color del dinero de Martin Scorsese. También grabé con Audrey Esparza, una chica de origen mexicano que encarna a ‘Tasha Zapata’, una agente del FBI. La experiencia fue increíble, fue una producción de gran nivel”, contó el intérprete, quien rodó bajo la atenta mirada del creador y guionista Martin Gero.

‘Blindspot’ (que ahora se ve por Netflix) narra la aparición de una misteriosa mujer dentro de un saco en Nueva York, desnuda y completamente tatuada que ha perdido la memoria y no recuerda su nombre ni su pasado. Tras una investigación del FBI, descubre que cada tatuaje representa una pista para un crimen que aún no se ha cometido y que tendrán que resolver. En tanto, la mujer buscará saber su identidad y su pasado.

A propósito de Netflix, Brero dice: “Han revolucionado la mentalidad de la gente sobre la forma de ver televisión, así como YouTube. Ese es un cambio brutal que simplemente va a terminar por desaparecer la televisión abierta y el cable. Estoy absolutamente convencido de que ese es el próximo camino. Por eso, la televisión peruana debe adecuarse, cambiar sus contenidos, mejorar la calidad y pensar en otras formas de llegar al televidente. ¿Tenemos que ofrecer un trabajo poco cuidado en la televisión abierta solo porque no le cuesta al televidente? No me parece justo ni creo que les haga bien, hay mucho que trabajar en eso”.

en telenovela

De otro lado, Gianfranco contó que después de casi dos décadas volverá a las telenovelas como parte del elenco de ‘Te volveré a encontrar’, producción que América TV estrenará próximamente. “Participé de casualidad, me convocaron para algo corto y me quedé toda la telenovela, pero la pasé muy bien. No quiero hacer spoiler sobre mi personaje, pero me he quedado gratamente sorprendido con el trabajo de Alondra García Miró. La vi comprometida de verdad, siempre con una sonrisa maravillosa y con unas ganas de aprender extraordinarias y una visión que trasciende más allá de la novelería. Se entregó de verdad e hizo un bonito trabajo”.

Antes de finalizar, Brero invitó al público a participar de las charlas de inspiración, tecnología y diseño TEDxLima en la que Osvaldo Cattone, Deyvis Orosco, entre otros destacados peruanos, compartirán sus historias de vida. El evento en que participa, esta vez como moderador, se llevará a cabo este sábado 20 en el hotel Marriott. El ingreso es gratuito, aunque las personas que deseen asistir deberán postular por su inscripción en la plataforma virtual de Joinnus. ❧