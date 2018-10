Jennifer Lopez le obsequió unas leggings a Becky G y reguetonera publicó sexys fotos

Jennifer Lopez y Becky G se han vuelto inseparables y sus fotografías en Instagram son una clara muestra de su fuerte lazo de amistad. Una reciente publicación de la cantante de 'Mayores' dejó claro ello porque se regalan hasta ropa.

Así es, una reciente publicación de Becky G puso al descubierto que Jennifer Lopez quiso ser detallista con su amiga y le obsequió unas leggings deportivas.

"Jennifer Lopez gracias por mi @niyamasol. Estoy obsesionada con ellos. También estoy obsesionada contigo, así que supongo que puedo decir que estas son mis leggings favoritas", escribió Becky G en una de sus publicaciones vía Instagram.

A Becky G no se le ocurrió mejor idea que fotografiarse con sus coloridas leggings a manera de agradecimiento, donde dejó claro que el obsequio vino de su famosa amiga Jennifer Lopez.

Cabe mencionar que las leggings que lució la intérprete de 'Mayores' y 'Sin Pijama' son de la exclusiva marca de la intérprete de 'If You Had My Love', quien tiene éxito como empresaria en el mundo de la moda.

Recordemos que Jennifer Lopez y Becky G son muy buenas amigas. Ambas se fotografiaron en Las Vegas, donde se realizó el cierre de la gira de la 'diva del Bronx'. Los seguidores de ambas celebridades enloquecieron en redes sociales porque ellas se animaron a bailar en el backstage del importante evento.

Ellas no estuvieron solas, Jennifer Lopez y Becky G estaban acompañadas de las cantantes Selena Gomez y Dua Lipa. Además de Sofía Vergara, famosa actriz de la serie 'Modern Family'.

La foto de Becky G agradeciendo a Jennifer Lopez por las leggings que le obsequió.

Jennifer Lopez luciendo su marca de leggings.