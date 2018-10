Famosa actriz acusa de agresión a James Franco y hasta lo tilda de "matón"

James Franco vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Luego de que Scarlett Johansson arremetiera fuertemente contra el actor, una excompañera lo dejó mal parado con sus revelaciones.

Busy Philipps afirma en su nuevo libro “This Will Only Durt a Little” que James Franco la agredió físicamente cuando trabajaban juntos en la serie de televisión estadounidense Freaks and Geeks.

Si bien Philipps ya había hablado de su incidente con el actor en el pasado, incluso en 2011 en un panel del Paley Fest, la actriz dio más detalles de su desagradable experiencia con Franco, quien dio vida a Daniel Desario en la serie creada por Paul Feig y que fue emitida inicialmente por la cadena de televisión NBC en la temporada 1999–2000. Luego la cadena Fox Family Channel se hizo con los derechos de la producción ficticia.

En sus memorias, Busy Philipps se refiere a James como un “fucking bully” y "jodido matón" en el set de Freaks and Geeks. "Parecía que durante el verano había leído Easy Riders, Raging Bull o algo así y había decidido que la única forma de ser tomado en serio era ser un imbécil", relató.

Philipps, quien interpretó a ‘Kim Kelly’ (la novia de James Franco en la ficción), reveló qué sucedió en el día de la agresión. De acuerdo a su relato, la agresión sucedió en las grabaciones donde ella tenía que darle un golpe en el pecho a Daniel, sin imaginar que él reaccionaría de mala manera. "El director me pidió que golpeara a James mientras corríamos tras el coche y decíamos mi línea", señaló.

Según la artista, James se enojó tanto y se vengó de ella tirándola a propósito al piso. “James no dijo su línea en respuesta. En lugar de eso, me agarró de los brazos y me gritó en la cara: ‘¡No me vuelvas a tocar otra vez!’. Y me tiró al piso. Tirada de espaldas”.



Después de volver a rodar la escena, Philipps explica que rompió en llanto. La estrella de Cougar Town esperaba que Franco fuera reprendido, pero no recibió sanción alguna. "Así es como funciona un club de chicos", escribe.



Pese al mal momento que vivió con Franco, Philipps admitió que al día siguiente el actor se disculpó en el set por lo ocurrido. "Él sonrió y me abrazó", señala. "Y no necesito decirte esto, pero James es una gran estrella de cine. Fue horrible para mí, sí, pero también es precioso y encantador como el infierno. Ahí es donde vive la manipulación", añadió.