Barbra Streisand dedica canción a Donald Trump

Tras un periodo de más de 10 años en que no lanzaba producciones discográficas, Barbra Streisand decidió volver con un álbum con tintes políticos. “Grabé un disco que reflejara lo que ocurría en el país”, declaró sobre su disco Walls (Muros).

La producción, que saldrá a la venta el 2 de noviembre, habla, según la cantante, de los muros de la sociedad, de “esta presidencia” y de los que “obstruyen la justicia”. La producción incluye el tema ‘Don’t lie to me’ (No me mientas) en el que arremete de forma tácita contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“El tema está dirigido a cierto ‘jefe mentiroso y manoseador’. He escrito muchos artículos sobre esto... no tiene modales, insulta a todo el mundo, se burla de las personas discapacitadas... Tuve que escribir esta canción. Es mi protesta, en cierto sentido, sobre este momento sin precedentes en nuestra historia”, dijo a Billboard.

En ‘Don’t lie to me’, Streisand canta: “¿Cómo ganas si todos perdemos? Cambias los hechos para justificar. ¿Cómo duermes cuando el mundo se está quemando? ¡No me mientas!”.❧