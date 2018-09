Sobrino de Ricardo Blume destaca en carrera de autos

El actor Ricardo Blume, recordado por protagonizar la taquillera película peruana 'Viejos amigos' tiene un sobrino, que si bien no es intérprete, le sigue los pasos con una profesión que es tan apasionada como la actuación: la carrera de autos. Su nombre es Fredie Blume, corredor de #Drift y a sus 26 años, ha logrado hacerse un nombre en el ambiente automovilístico.

"Se de la trayectoria y el respeto que el Perú le tiene a mi tío Ricardo, actualmente radicado en México. Siempre me preguntan si soy algo de él. Sin duda, nuestras carreras tienen algo en común: la adrenalina! Estoy seguro que cuando un actor escucha la palabra "acción", siente lo mismo que yo cuando veo la luz verde antes de comenzar una carrera. Es una sensación indescriptible", afirma el deportista.

Blume conoce de autos desde los 3 años, cuando paraba en el taller de su papá. "No ha sido para nada fácil ni lo es hasta ahora. El automovilismo es un deporte caro. Yo trabajo para solventar mi sueño y por supuesto que vale la pena. Hoy en día puedo agradecer a muchas marcas que me apoyan y me motivan a seguir adelante. Hay que sacrificar mucho pero la pasión es mi principal motor" asegura Blume quien mañana a las 4 de la tarde, participará en el ProDriftPeru en la Chutana.

De otro lado, el corredor de autos, aprovechó la oportunidad para motivar a la gente a acudir más seguido al teatro que lleva el nombre de su tío. "A todos los amantes del teatro los invito al teatro, #RicardoBlume donde esta semana se estrenará la obra #Ifigenia, dirigida por Jorge Chiarella".