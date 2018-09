Revelan qué comerá Bill Cosby en prisión tras ser sentenciado por abuso sexual [FOTO]

Bill Cosby fue sentenciado de tres a 10 años por abuso sexual a Andrea Constand y ya pasó su primera noche solo en prisión, en una celda individual cerca de la enfermerí­a en SCI Phoenix, una nueva prisión estatal a unos 32 kilómetros de la urbanización cercada.



El Instituto Correccional Estatal de Pensilvania en Phoenix compartió algunas de las comidas servidas en las instalaciones donde ahora se lo conoce como el recluso número NN7687.

El desayuno de este jueves consistirá en una taza de bran flakes, junto con jugo de fruta, dos rebanadas de pan tostado, leche y café. Para el almuerzo, la prisión servirá una hamburguesa de soja, mientras que la cena será de frijoles o pollo, servido con salsa roja, pasta rotini y dos rebanadas de pan. El postre incluirá media taza de gelatina, pero no está claro si la prisión sirve la marca de postres Jell-O que Cosby publicitó durante décadas en comerciales de televisión.

Para el resto de días, el desayuno consistirá en cereales, tostadas o sémola, junto con las mismas bebidas para el desayuno.

El menú para el almuerzo de este fin de semana incluye pizza de queso o hamburguesas vegetarianas, de ternera o de tofu. Durante la semana, la prisión servirá diferentes comidas, incluyendo macarrones con queso; hamburguesa o hamburguesa de soja; y pescado sazonado o hamburguesa de frijoles con arroz mexicano.

