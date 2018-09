Natti Natasha lució irreconocible en fotografía inédita que compartió en Instagram

Natti Natasha, cantante reggaetonera que alcanzó más protagonismo gracias a su tema 'Sin pijama', desató todo tipo de emociones entre sus fans luego de compartir una fotografía inédita de su infancia en su cuenta de Instagram, dejando a la vista algunas de sus facciones que no han sido modificadas con cirugías como muchos piensan.

En la instantánea se observa a una cándida niña con blusa blanca, cabello de corte medio, unos aretes simples y una pícara mirada que conserva hasta hoy. Natti Natasha explicó que es parte del recuerdo en su colegio de la ciudad de Santiago de los Caballeros, norte de República Dominicana.

"Mi artista favorita. Recuerdo de Santiago de los Caballeros en alguna pared del colegio", fue la pequeña descripción que eligió Natti Natasha para su reciente publicación que ha generado más de un sentimiento entre sus ávidos admiradores que ostenta en Instagram.

De otro lado, sus fanáticos de Natti Natasha le recordaron el gran impacto de su música y su presencia que a calado en ellos.

"No cambiaste casi nada, sigues igualita", "Te quiero y eres lo mejor de los recuerdos", "Me encanta tu música, es la mejor en tu género", "Eres la mejor", "Quien nace lindo, se queda lindo", "Eres un buen ejemplo de lucha y empoderamiento", "También es mi artista favorita, ¿qué coincidencia no?", fueron algunos de los mensajes.

Actualmente, la dominicana Natti Natasha es una de las artistas más solicitadas en el género de reggaetón, codeándose con J Balvin, Bad Bunny, Nicky Jam, entre otros. Lo cierto es que la presencia femenina en el vasto mundo de la música tiene mucha notoriedad, teniendo a dignos representantes como: Becky G, Ariana Grande, Selena Gomez, Karol G y más.

(Foto: Instagram)

