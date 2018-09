Tilsa Lozano insulta a Magaly Medina y la amenaza con revelador 'ampay' [VIDEO]

La pelea entre Tilsa Lozano y Magaly Medina continúa más fuerte que nunca, debido a que ambos personajes de la farándula peruana han decidido levantar la tregua y mandarse duros mensajes a través de las redes sociales y los medios de espectáculos. Esta vez, fue la exvengadora quien envió una certera amenaza en contra de la periodista.

Como se recuerda, anteriormente Magaly emitió una cruel burla sobre el fracaso amoroso de Tilsa y Miguelón, quienes actualmente están separados, además dejó en claro que la modelo estaría sufriendo del karma y era una "persona infeliz". Sus palabras no quedaron sin respuesta y provocaron que salga a la luz una dura amenaza.

“Ella no es una persona audaz, no es capaz, simplemente es buena para rajar, pero a veces se le cruzan los ‘chicotes’ y se contradice. Pobrecita, me da lástima, estaba en Europa y pensaba en mí, parece que su marido no la tiene bien entretenida”, manifestó la modelo a Trome, donde aseguró que no teme que Magaly le responda, además aseguró que era un "cadáver televisivo".

La amenaza de Tilsa

La animadora fue más incisiva y amenazó con dar una "dirección" para que los medios de espectáculos realicen un "ampay"; sin embargo, no especificó sobre qué se podría descubrir en el lugar, pero muchos lo asocian a la pareja de la periodista.

La respuesta de Magaly

Ante las duras palabras de Tilsa, la 'Urraca' decidió responder por el mismo medio. “Ya me aburrió responderle. Ahorita mis prioridades son otras”, indicó Magaly Medina, quien no arremetió con otro golpe y decidió retirarse de la contienda.