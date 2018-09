Psicóloga diagnostica a Bill Cosby como un 'depredador sexualmente violento'

Y mientras que en cualquier momento se dictará la sentencia definitiva contra el actor y exconductor de televisión Bill Cosby por abuso sexual contra una mujer en 2004, comienzan a revelarse datos escabrosos sobre su perfil psicológico. Kristen Dudley, una psicóloga de la junta estatal de Pensilvania testificó que el actor de 81 años tiene un "impulso incontrolable de violar a mujeres jóvenes".

Según se refiere en el informe del otrora conductor de The Cosby Show, no sólo tiene un "impulso incontrolable de violar a mujeres jóvenes" sino que 'probablemente reincidiría si tuviera la oportunidad". Por ese motivo, Dudley no duda en calificarlo como un "depredador sexualmente violento" y por ese motivo, según una ley estatal, se enviaría notificaciones a la comunidad sobre su paradero y asesoramiento de por vida.

Dudley, además, señaló que la agresión sexual se ajusta a un largo patrón de comportamiento depredador por parte de Cosby, por lo que el intérprete podría ser sentenciado a prisión por drogar y abusar sexualmente de una mujer en su casa a las afueras de Filadelfia en el 2004.

Bill Cosby se encuentra en estos momentos en la corte del condado de Montgomery para una audiencia en la que se dictará su sentencia tras su condena de abril por tres cargos de abuso agravado. Las opciones del juez son amplias, pues los lineamientos del estado van de entre uno y cuatro años de prisión, arresto domiciliario y libertad condicional. La pena máxima es de 10 años por cada cargo. De acuerdo a la revista Time, el actor podría pasar hasta 30 años en prisión. Si se confirma esta sentencia morirá en la cárcel.