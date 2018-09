Karina Calmet arremete contra Lucho Cáceres por mensaje 'antifujimorista'

Karina Calmet y Lucho Cáceres no han coincidido en trabajar en alguna producción nacional, por lo que muy pocos comprenden por qué se llevan mal. Al parecer, la postura política de la actriz irrita mucho al destacado artista.

Hace unas horas, la polémica actriz utilizó su cuenta de Twitter para minimizar la trayectoria de Lucho Cáceres y para pedir que lo despidan de la teleserie de América Televisión “De vuelta al barrio”, que es protagonizada por Mónica Sánchez, otra enemiga mediática de Calmet.

“Hay un actor que nunca en mi vida he visto, se llama Lucho Cáceres, trabaja en una serie del canal 4 del cual deberían despedir por atacar mujeres. Acá está el mensaje que le mandó a Karla Calle deseándole podrirse conmigo”, expresó la actriz que se está lanzando como regidora por el partido de Keiko Fujimori.

¿Qué originó la molestia de Karina Calmet? Karla Calle, una amiga de la actriz, le mostró un mensaje que el actor le envió por messenger, en el cual le deseo lo peor a ambas. “Salúdame a Karina, y tú y ella se pueden podrir con la mafia fujimorista. Adiós”, es lo que le habría escrito Lucho Cáceres a la mujer que dice ser periodista.

“Revisando los mensajes de mi Facebook, veo que el aspirante Lucho Cáceres me dejó un mensaje el día que cobardemente me bloqueó por preguntarle porque insultaba a @karinaCalmet en su Facebook si ni se conocen. Así actúan estos odiadores, te insulta, difaman, pero te bloquean”, tuiteó la joven junto a la captura.

Todo indica que Lucho Cáceres se ofuscó por la defensa que hizo Karla Calle en una de las publicaciones del actor en su Facebook junto a una fotografía de él y de un perrito que rescató de las calles. “Groucho. ‘Tengo la intención de vivir para siempre o morir en el intento’. Les presento al gran Groucho (no mencionaré su apellido para que Karina Calmet no lo acuse de comunista). El es uno más de los chicos de la carretera, Groucho caminaba alegremente mientras las pulgas y garrapatas hacían una fiesta sobre su lomo pero a él parecía no importarle.Felizmente tuvo el instinto para aceptar subir a mi carro ante la propuesta de una nueva vida, de perros, sí, pero con un hogar, cariño y cuidados”.

“Buen acto Lucho, ¿pero qué necesidad tenías de mencionar a Karina?”, preguntó la joven, a lo que Cáceres respondió: “Me provocó y en mi muro tengo la total libertad de escribir lo que quiera ¿algún problema con eso?”.

Calle insistió: “Responde con la misma educación con la que estoy preguntando. Karina es mi amiga y nunca se ha metido contigo, no tenías ninguna necesidad de meterla, si quieres que se burlen de alguien, hazlo contigo que ahí hay bastante material. Buena tarde”. Lucho Cáceres no se quedó callado y le dejó otro mensaje en público antes de haberse dirigido a ella en privado. “Karla Calle, no tengo la mínima cuota de respeto ni educación para los fujimoristas o simpatizantes de la delincuencia, que para mí es lo mismo, mucho menos para los fantoches que los defienden. Adiós y saludos a los de tu secta”.

Recordemos que la actriz Karina Calmet se ha visto envuelta en conversaciones polémicas por su vinculación al partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. Incluso, personajes con los que compartió escenas en series y telenovelas pronunciaron su rechazo ante si simpatía con una ideología política.

Pese a las críticas, la actriz peruana no ha dudado en compartir con sus seguidores fotografías de los encuentros a los que asiste con personalidades del partido fujimorista.