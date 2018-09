Usuaria de Twitter denuncia a Luisito Comunica por presunto abuso sexual en discoteca

Una curiosa historia en la red social. Luisito Comunica es una estrella famosa en la plataforma YouTube. Sus fieles suscriptores al canal que posee en Internet no se pierden ninguno de los contenidos que comparte sobre las aventuras que realiza con sus amigos, familiares o acompañado de su pareja, una youtuber conocida como 'La Chule'.

Recientemente, Luisito Comunica dejó de llamar la atención por sus contenidos en YouTube para ingresar a otra lista de observación por parte de los usuarios. Una joven, con el nickname de @danvati, en Twitter, describió cómo fue el encuentro que tuvo con el mexicano, a quien lo señala de haber abusado de ella.

La joven, quien no posee una foto de su rostro en Twitter, describió lo ocurrido en su cuenta oficial, lo cual generó diversas reacciones. Ella aprovechó la última publicación de Luisito Comunica en la red social para hacer su denuncia pública. La usuaria @danvati escribió lo siguiente. "Cuando tenía 18, hace tres años, me invitó a salir a una zona rosa. Nos empedamos (embriagaron) y yo desperté horas después en Bull. Y ese wey ya me había bloqueado. De veritas, eh. Luego las invita a salir, las alcoholiza y las deja tiradas en un bar de la ciudad a las dos de la mañana. Tomen, ya lo dije".

Las opiniones se dividieron y un buen grupo de usuarios defendieron a la estrella de YouTube, manifestando que se trataría de una cuenta falsa. Otros prefirieron apostar por una investigación para saber si Luisito Comunica es inocente de las acusaciones.