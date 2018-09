Karol G se descontroló al recibir nominaciones en los Latin Grammy 2018 [VIDEO]

Este jueves 20 de septiembre la Academia Latina de la Grabación, con sede en Miami, dio a conocer a todos los nominados a los Grammy Latino 2018, en cuya lista figuran tres artistas peruanos (Eva Ayllón, Tania Libertad y Tony Succar). La premiación se realizará el próximo 15 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.).

Como era de esperar, los artistas no dudaron en manifestar su alegría por el reconocimiento y publicaron en sus redes sociales videos para agradecer por las nominaciones que recibieron en la nueva edición de los Grammy Latino.

El artista más nominado en los Grammy Latino 2018 es el colombiano J Balvin, quien tiene ocho nominaciones. El reggaetonero que parte como favorito a los premios de la música latina publicó un video donde se muestra agradecido por tal logro.

“Somos los más nominados a los Latin Grammy, ocho nominaciones. Empezamos la gira, tenemos salud que es lo más importante. Los amo, gracias”, se le escucha decir al colombiano que aún no ha confirmado si estará en la entrega 19 de los Grammy Latino.

Pero J Balvin no fue el único artista colombiano que figura en la lista de nominados. También aparecen Maluma, Marta Gómez, Monsieur Periné, Aterciopelados, Los Petitfellas, Mojito Lite, Bomba Estéreo, Chocquibtown, Silvestre Dangond, Carlos Vives, Karol G, entre otros. Justamente fue esta última quien más se emocionó por un doble reconocimiento.

A través de Instagram, Karol G dio a conocer un video de su reacción al conocer que recibió doble nominación. En las imágenes se ve a la reggaetonera un poco descontrolada y diciendo algunas lisuras.

“Nunca pensé que fuera a sentirse así de bien. Gracias Dios, Gracias mamá y papá, gracias Managers @protalentagency, gracias disquera @universalmusica, gracias equipo @gteam_kg. Gracias, gracias, gracias. El futuro si tiene dueño y es de los que se esfuerzan por hacer que sea prometedor. Gracias @latingrammys por la oportunidad (Perdón las expresiones, soy de Colombia y celebramos así)”, es el mensaje que acompaña al video de Karol G.

Otro de los más exaltados fue el cantante colombiano Silvestre Dangong, quien obtuvo dos nominaciones: Mejor álbum Vallenato por “Esto Es Vida” y Mejor Canción Tropical con “Cásate Conmigo”.

A través de Instagram, Silvestre Dangong se grabó para compartir con sus miles de seguidores uno de los momentos más importantes. “Dos nominaciones. A seguir llenando estos pergaminos, así no me los gane, no me importa”, expresó.

El salsero Víctor Manuelle tampoco pudo ocultar su felicidad por aparecer en la lista de nominados a los Latin Grammy 2018. “Me dieron una buena noticia, me llaman para decirme que estamos nominados en dos categorías (...) Gracias a mi equipo de trabajo y a mis fans, porque sin ustedes no se logra nada”, expresa en el video que compartió en Instagram.

“¡Super emocionado! No dejo de darle gracias a Dios y a los clubs de fans de todo el mundo. Gracias a mi familia, a mi equipo de trabajo. Estas dos nominaciones a los @latingrammys no son sólo mías, son de ustedes. Los amo 25/7 #teamvictormanuelle #victormanuelle #latingrammy”, escribió el salsero junto a su publicación.

A continuación más reacciones de los famosos que fueron nominados a los Latin Grammy 2018: