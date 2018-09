KISS se retira de los escenarios y anuncia gira final [VIDEO]

Tras 45 años de exitosa trayectoria, la banda de rock, KISS, se presentó como acto especial en la final del programa estadounidense 'America's Got Talent'. Después de interpretar el éxito 'Detroit Rock City', la banda dio el sorpresivo anuncio.

El guitarrista y vocalista, Paul Stanley, fue el encargado de brindar detalles de 'End of the Road: World Tour (que se traduce como Tour Mundial Fin del Camino).

"Esta va a ser nuestra última gira. Va a a ser la más explosiva y grande que hemos hecho. Seguidores que nos quieren, vengan a vernos. Si nunca nos han visto, este es el momento. Este será el concierto", informó el popular 'chico estrella'.

En abril de este año, el mismo Stanley había revelado que estaban planeando una gran gira proyectada a iniciarse en enero del 2019. Por su parte, el bajista Gene Simmons también había hablado al respecto a inicios de este año.

"Será una gira de tres años que empezará en el 2019. Será la más espectacular que hemos hecho. Pasaremos por todos los continentes, aunque exactamente por dónde no lo puedo decir", expresó.

Cabe recordar que el nombre de esta gira, 'End of the Road: World Tour, ya había sido registrado por la banda, aunque no se había confirmado que el final estaba cerca pues Stanley mencionó que solo estaban guardando el nombre para cuando llegue el momento.

Y el momento llegó. Por ahora no se sabe que países albergarán esta serie de conciertos pero los fans peruanos esperan que den uno de los recitales en nuestro país y haga vibrar la ciudad entera como lo hicieron en el año 2009.