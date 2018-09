Cristian Zuárez demandará a Laura Bozzo por estos cuatro motivos

Cristian Zuárez y la peruana Laura Bozzo pusieron fin a su relación en julio del 2017 luego que se especulara que el cantante le fue infiel con la empresaria Adriana Amiel, con quien fue captado de la mano caminando por las calles de Estados Unidos, sin embargo, el argentina nunca admitió la traición y aseguró que la mujer solo era una amiga.

Pese a que ambos evitaron hablar mal uno del otro, Cristian Zuárez señaló que le dolió que la popular ‘Abogada de los pobres’ dijera que para ella, el gaucho está muerto. Por otro lado, no descartó iniciar un proceso legal contra su expareja.

“Yo no descarto nada, ahorita hablaré con mis abogados. Nunca hablo mal de Laura, siempre le deseé lo mejor y me dolió que diga que estoy muerto para ella en unas últimas declaraciones”, sostuvo el cantante vía telefónica desde Argentina para el diario Karibeña.



¿Por qué Cristian Zuárez demandará a Laura Bozzo? Según una fuente cercana al cantante, él tiene varios motivos para exigirle a la conductora peruana una indemnización económica.

Una fuente confiable a Karibeña aseguró que el exnovio de Laura Bozzo estaría intentando contactarse con el abogado del argentino Antonio de la Rúa, quien demandó por 250 millones de dólares a su expareja, la cantante Shakira, para exigirle una compensación por haber impulsado su carrera artística a principios del año 2000.

A continuación los motivos por lo que Cristian Zuárez demandará a Laura Bozzo.

Punto 1. Basándose en el caso de Shakira, Cristian Zuárez estaría pensando exigirle una indemnización a Laura Bozzo por los 16 años que convivieron, tiempo en el que se encargó de impulsar su carrera fuera de Perú. “Cuando estuvieron juntos, él también vio para que Laura crezca a nivel internacional”, dijo el informante.

Punto 2. Según la fuente, Zuárez no consiguió otros ingresos debido a que la peruana no le dejó que trabaje en otro lado. “Cristian estuvo a su lado mucho tiempo y no solo como su pareja, él se encargó de sus temas (laborales), trabajó con Laura como productor de su talk show, ella nunca dejó que trabaje en otro programa o producción, lo limitó”.

Punto 3. El argentino habría logrado varios beneficios para Laura Bozzo, pero ella nunca le reconoció nada. “Incluso fue Cristian quien negoció su contrato con Televisa, por eso le dan a Laura un departamento en Acapulco (México) y una camioneta. Laura nunca le dio un porcentaje de ese negocio porque él como pareja nunca pensó en pedirle nada”, sustentó la referida fuente sobre la mencionada demanda.

Punto 4. Tras separarse de Laura Bozzo, la fuente también recalca que Cristian abandonó la casa donde convivían en México y “no se llevó nada”. “Cuando sale del hogar donde vivía con Laura, se fue sin nada, hasta el carro de lujo que tenía se quedó”, sostiene.



Por otro lado, el informante desmintió que el argentino no haya estado en los peores momento de la vida de la peruana. “Cristian siempre estuvo al lado de Laura en los momentos más difíciles y la prensa lo sabe porque ella es un personaje público. Es mentira que la dejó sola cuando estuvo a punto de morirse por una negligencia médica (en octubre del 2016 se sometió a una operación preventiva de cáncer de útero y terminó sin un trozo de intestino, un hueco en el vientre que no dejaba de drenar y seis centímetro de piel quemada)”, agrega la fuente.



Dato: Al parecer este jueves Christian dará una entrevista en exclusiva para la cadena Telemundo, donde confirmará la demanda que iniciará contra su expareja. “Se sentará su abogado en un programa y explicará detalladamente el proceso que iniciará”, reveló la fuente.