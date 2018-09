La reacción del hijo de Aracely Arámbula al verla en 'El señor de los cielos' [VIDEO]

La participación de Aracely Arámbula en la serie de Telemundo ‘El señor de los cielos’ fue una de las más esperadas, semana tras semana se estuvieron difundiendo adelantos, pero luego de la emisión de su capítulo hubo críticas negativas.

Pese a los malos comentarios, la actriz mexicana se encuentra muy feliz de su regreso a las pantallas, tal y como lo demostró en una transmisión en Facebook Live, donde no solo contó su experiencia en las grabaciones, sino la reacción que tuvo uno de sus hijos al ver una de sus escenas.

“Mis hijos no ven la serie, por supuesto, pero me enviaron un videito del capítulo y era una escena mía, un pedacito, y entonces la estoy viendo y llegó Miguel (11 años de edad) y me dice ‘a ver mami yo te quiero ver’. Y entonces me dio como mucha curiosidad y emoción saber qué opinaba, también qué cara pondría”, contó a sus fans la intérprete de 43 años.

“Y entonces lo miraba mientras veía el video y le digo ‘mi amor ¿qué sientes de verme ahí’. Y se sonreía y bueno para mí ese es el premio más maravilloso, es el premio y el trofeo más grande del mundo ver su sonrisa y que dijera ‘ay, qué lindo, me gusta, mami me gusta verte ahí’. Y bueno pues yo imagínate para ellos trabajo, para ellos hago todo”, dijo la expareja de Luis Miguel.

“Así sea una serie fuerte (El señor de los cielos), pero siempre toca como actruz realizar diversos personajes y estoy orgullosa de todo lo que hago. Cuando ellos tengan edad lo verán, por ahora solo un par de pinceladitas”, acotó.

Este fue uno de los extractos de ‘El señor de los cielos’ de Telemundo más comentados en Internet de Aracely Arámbula, incluso lo publicó en Instagram. Los comentarios se centraban principalmente en las escenas eróticas.