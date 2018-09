Alessandra Fuller olvida a Pablo Hereria y deja sorprendente mensaje

Alessandra Fuller, quien protagonizó la exitosa serie 'Ven, baila quinceañera', de América TV, se ha convertido en la noticia constante del espectáculo tras anunciar el fin de su relación sentimental con su colega Pablo Heredia hace unas semanas.

Y ahora, luego finalizar las grabaciones de la novela 'Te volveré a encontrar', la joven decidió darse unos días libres para viajar a Europa, por ello agarró sus maletas y viajó junto a su familia a España. Ella compartió, mediante sus historias de Instagram, algunos videos de los distintos lugares que visitó, además de hermosas fotos referidas a su estadía en la 'Madre Patria'.

Pero sus vacaciones no terminaron ahí, pues ella recorrió otro importante país, Italia. Ahí también aprovechó para grabar, desde el carro que la transportaba, hermosas calles de la ciudad de Roma y luego se dirigió exactamente hasta el centro neurálgico de la Iglesia Católica, El Vaticano. Incluso la joven actriz ingresó a la la basílica papal de San Pedro, lugar a la cual va cientos de personas de distintas partes del mundo.

Ella continúo con su viaje y después recorrió Francia, país donde también compartió una foto en Versalles, donde -al parecer, están en temporada de verano, pues Alessandra Fuller lució un polo corto que deja notar su abdomen y un short. Esta foto deja ver un cielo celeste que ha impresionado a sus miles de seguidores.

A esta foto, la expareja de Pablo Heredia escribió texto que hace notar su pasión por viajar y estar al lado de las personas que más quiere.

"Estoy disfrutando de este viaje como no imaginan, lo necesitaba muchísimo.. Y no saben cómo me encanta poder compartirlo con ustedes. Quién me acompaña en el viaje a través de mis stories? Los leo". una publicación que en solo una hora sobrepasó los 16 mil 'me gusta'.

No hay duda que ella saca provecho de sus días libres al máximo y más aún que está rodada de su familia y de su soltería.

Cabe mencionar que en la novela 'Te volveré a encontrar' compartió roles con el actor Pablo Heredia, su ex pareja, además de Mayra Goñi, Flavia Laos y la exchica reality Alondra García Miró.