Cardi B y Nicki Minaj: esta es la razón por la que las raperas llegaron a los golpes [FOTO]

La rivalidad que hay entre Cardi B y Nicki Minaj sobrepasaron no solo las especulaciones o las indirectas en las redes sociales, pues ahora se fueron a las manos durante la fiesta "ICONS", organizada por la revista Harper´s BAZAR (Nueva York), y a la cual ambas asistieron.

Todo se tornaba tranquilo hasta que la cantante de "Bodak Yellow" acercó a Nicki Minaj para decirle que deje de escribir mentiras sobre ella en la redes sociales. Y a pesar de que los asistentes intentaban calmar la discusión sosteniendo a cada una, pero de tanto pleito Nicki Minaj golpeó a su colega, causando la furia de Cardi B, quien no tuvo mejor idea que quitarse los tacones para luego lanzarle a su colega de género. Tras este incidente Cardi B terminó con un con un bulto a la en la ceja izquierda.

El motivo de este golpe se habría dado porque la cantante de 'Chun Li' le había dicho que debía "cuidar de su hija en lugar de estar de fiesta". Distintos videos se han publicado en las redes sociales del preciso momento en que las dos reconocidas estrellas femeninas del rap se van a las manos en la semana de la moda de Nueva York.

Y tras este polémico acontecimiento, la cantante de "Bodak Yello" se pronunció mediante su Instagram para dejar en claro las razones por las cuales ella actuó como una fiera contra Nicki Minaj. En ella refiere que cuando mencionan a su hija en un pleito es cuando saca todas las garras. Incluso aseguró que no permitirá que alguien deje mal su carrera musical.

"¡Has amenazado a otros artistas de la industria diciéndoles que si trabajan conmigo dejarías de trabajar con ellos! Te he dejado decir mucha mierda sobre mí (…) Pero si mencionas a mi hija, si decides dar ‘Me Gusta’ a comentarios sobre mi labor de madre o hacer comentarios sobre mis capacidades para cuidarla, ahí es cuando todo se va a joder. He trabajado muy duro y he llegado demasiado lejos como para dejar que nadie joda con mi éxito. Zorras que hablan de todo eso en sus raps pero en la vida real son unas cobardes”, fue el mensaje de Cardi B.





Imágenes del preciso momento en que se enfrentan.

La discusión duró varios minutos.

Horas antes de la pelea cada cantante publicó en su Instagram fotos donde se mostraban en sexy vestido.

Nicki Minaj

Cardi B