Avril Lavigne: "Había aceptado la muerte"

La cantante Avril Lavigne, estrella del pop desde inicios del 2000, habló de su regreso a la música este mes, luego superar la temible enfermedad de Lyme. "Había aceptado la muerte y podía sentir que mi cuerpo se cerraba. Sentía como si me estuviera ahogando. Como si estuviera sumergiéndome en el agua y solo tuviera que salir a tomar aire. Como si estuviera en un río arrastrado por una corriente", escribió la voz de 'Complicated'.

La canadiense ha batallado contra la enfermedad producida por la picadura de garrapatas. Lavigne padeció de debilidad muscular, parálisis y hace tres años, pidió a sus seguidores -vía Twitter- que recen por ellas. “Me siento mal porque no he podido decir nada a mis fans sobre por qué he estado ausente. No me encuentro bien. Estoy teniendo algunos problemas de salud. Así que por favor, recen por mí”.

Sin embargo, tras cinco años de ausencia, la cantante anunció en el 2017 un nuevo disco. El nuevo tema 'Head Above Water' (desde este 19 de septiembre), refleja su lucha. "Pude convertir esa lucha en música de la que estoy muy orgullosa", declaró.

El primer disco de Lavigne fue 'Let Go', lanzado en el 2002. De esa producción se desprenden temas como I'm with you y Losing Grip.