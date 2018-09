Dolores O'Riordan : revelan la verdadera causa de la muerte de la exvocalista de The Cranberries

El 15 de enero del 2018 se confirmó el fallecimiento de la cantante Dolores O’Riordan, vocalista de la banda de rock ‘The Cranberries’. Han pasado algunos meses desde su partida y las autoridades del Reino Unido han expuesto el resultado de la necropsia que realizaron a su cuerpo.

Aunque las primeras informaciones daban por hecho que Dolores O’Riordan se había suicidado en la bañera de su habitación situada en el Hotel Hilton de Londres, la información actualizada confirmaría un hecho que nadie conocía.

La causa oficial de su muerte fue por intoxicación por alcohol. Esta fue reforzada por el consumo de “drogas medicinales” en dosis bajas. La combinación generó que la vocalista de ‘The Cranberries’ colapse dentro de la bañera.

Según informaron los medios internacionales, en la sangre de Dolores O’Riordan se halló residuos de medicamentos y 330 mg de alcohol por 100 ml de sangre, lo cual excede el límite permitido en el Reino Unido, el cual es de 80 mg.

La causa del suicidio sigue siendo un misterio, aunque algunos fanáticos y personas cercanas a la estrella del rock manifestaron que ella se encontraba en medio de un cuadro de depresión, el cual la habría arrastrado a ese estado y finalmente, a quitarse la vida en Londres.

Recordemos que Dolores O’Riordan, quien tenía 46 años, fue encontrada sin vida en Londres el 15 de enero del 2018. Ella y los miembros de ‘The Cranberries’ se encontraban en el Reino Unido grabando un nuevo material musical.

El éxito de la banda de rock, que se formó en la ciudad irlandesa de Limerick, se dio en la década de los noventa en pleno auge de bandas en todo el mundo. Su fama llegó a picos inimaginables con la canción ‘Zombie’, la cual sigue sonando en las radios.

Dolores O’Riordan acompañó a la banda en cinco producciones musicales, siendo la más importante el álbum de su debut, ‘Everybody else is doing it, so why can’t we?’

Hipótesis. Tras anunciarse su muerte, algunos fanáticos de la cantante se pronunciaron en las redes sociales y foros de conversación para manifestar que la cantante habría anunciado su suicidio en algunas entrevistas que dio antes de ingresar al studio de grabación con la banda en Reino Unido.