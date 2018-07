'Residente': "Jamás tocaría al lado de Maná"

El rapero puertorriqueño René 'Residente' Pérez afirmado que aquellos descontentos en Nicaragua deben protestar 'hasta el final'. Ello, debido a que miles de personas marcharon por las calles de Managua para exigir la salida de Daniel Ortega del poder, como parte de las protestas públicas contra el gobierno, tras 88 días de una crisis que ha dejado al menos 351 muertos, según organizaciones humanitarias. "Nicaragua que se siga manifestando hasta el final. En estos tiempos las nuevas generaciones somos críticos de cualquier gobierno. Gobierno que la ca..., gobierno que no merece existir", escribió el intérprete en su cuenta de Twitter.

Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra. Durante la protesta, además lograron salir de una iglesia un grupo de jóvenes que estaban atrincherados por fuerzas del gobierno. Un intercambio dejó, al menos, dos muertos.

Respecto a su carrera musical, 'Residente', una vez más, encendió la polémica, luego de asegurar que jamás compartiría escenario con el grupo Maná. Ello, luego que los organizadores del festival mexicano Catrina, anunciarán que el cantante puertorriqueño no participaría de dicho evento "por causas de logística". Ante el comunicado, 'Residente', salió al frente a aclarar. "Gente, yo no cancelé el festival @catrinafestival Ni p... idea tenía del festival. En la vida me verán tocando al lado de Maná. Dejen de inventar. Mi concierto es en el Palacio de los deportes en el DF junto a mi hermano @KaseO_real".