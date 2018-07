Milagros Leiva presenta a su prometido antes de su boda [VIDEO]

Milagros Leiva pasa a la fila de casadas este sábado 14 de julio y antes de dar el “sí, quiero” a Jhonnny Garib Garib, la periodista dio detalles de los preparativos de su boda.

En una amena entrevista para las cámaras de “ATV Noticias Edición Matinal”, Milagros Leiva reveló detalles de los preparativos del matrimonio que será por civil y religioso.

La figura de ATV contó que su vestido de novia fue diseñado por Fátima Arrieta, su maquillaje está bajo la responsabilidad de Nando Macías y el encargado de hacer la coreografía del baile de bodas fue Alfredo Di Natale.

Para esta fecha especial, Milagros Leiva ha invitado a unas 300 personas entre familiares, amigos cercanos y algunos personajes de la televisión como Gisela Valcárcel y Beto Ortiz.

La periodista Milagros Leiva se casará por primera vez recién a los 49 años con Jhonny Garib Garib, un ciudadano de ascendencia palestina que le robó el corazón y que quiere mucho a sus mellizos Joaquín y Antonia.

“Dios me ha bendecido al encontrar un hombre que ama a mis hijos, es el amor de mi vida. Vamos a ver cómo es estar casada. Creo en el amor, en la voluntad. Él es muy católico y queremos la bendición de Dios. Lo más bonito es que me permite reencontrarme con mis hermanas, todas viven fuera de Lima", dijo emocionada para El Popular.

En una entrevista para ‘Día D’ con Pamela Vertiz, Leiva habló del hombre que le hizo volver a creer en el amor, años después de perder al hombre que ella amaba. "Estoy enamorada. Es un hombre extremadamente noble y de buen corazón. Es como yo lo soñé. Cuando mi novio murió, que fue una historia sobrecogedora de dolor (...) Mi lado de mujer fue absolutamente postergado. Han sido muchos años de duelo y siempre si en algún momento pensaba, yo le decía a Dios, si en algún momento sucediera, quiero encontrar a un hombre noble, bueno, de un corazón vibrante y lo he encontrado de la manera más insospechada", recuerda entre lágrimas.

Ella no quería volver a enamorarse porque temía pasar por la misma experiencia. "Él se dio cuenta rápidamente de mi gran temor y un día me dijo 'a ver, un momentito, yo no me voy a morir, tú no te vas a morir, no va a pasar absolutamente nada, vamos a envejecer y lo más probable es que los dos juntos nos vayamos. Tu muralla de miedo no existe , no tengas miedo, baja tus murallas, que tú vas a ser mi esposa'", fueron las palabras que le convencieron a llegar al altar.



La conductora de ATV Noticias Edición Matinal también conversó con Beto Ortiz y se mostró muy emocionada. Además dijo haber estado desconectada de las noticias porque está en "modo novia".

Leiva, quien ha querido involucrarse en todos los detalles de su matrimonio, reveló que bailará “Fiebre de sábado por la noche” y que está muy enamorada.



Sobre la luna de miel se sabe que sí habrá pero será corta, sin embargo aún no se conoce el destino.