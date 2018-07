Frank Sinatra: Murió su primera esposa, Nancy Sinatra

Nancy Barbato Sinatra, quien fue la primera esposa de Frank Sinatra, murió la noche de este viernes a los 101 años de edad. La triste noticia la dio su hija, Nancy Sinatra, quien anunció la pérdida a través de su cuenta de Twitter.

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. 😢💙