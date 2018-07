Jimena Lindo: “Espero que se entienda la complejidad de los personajes”

En tiempos de violencia hacia la mujer y movimientos en contra del machismo, Jimena Lindo tendrá un personaje, satanizado de antemano. Según el avance del melodrama de América (‘Mi esperanza’), interpreta a ‘Rosa/Iris’, una de las parejas del protagonista. “Es una mujer luchadora. Ha tomado elecciones en su vida por el bien de su hija, por hacerse independiente. Que se haya encontrado con un hombre casado es circunstancial”.

La actriz cuestionó que sea muy común etiquetar a la mujer. “Llámenla como quieran, no soy partidaria de poner etiquetas, y esta telenovela trata de personajes humanos, no etiquetables. Hay matices y el público lo va a agradecer. El personaje de Bruno (Odar) no va a quedar muy bien parado (ríe). Esperamos que se entienda la complejidad, es una historia muy poderosa”.

Lindo comentó que espera volver al teatro en el 2019, pero no como protagonista de Escrito por una gallina y La vendedora de fósforos, que fueron dirigidas por Guillermo Castrillón (denunciado en las redes sociales). “Las hice hace años, las he repuesto, pero ya no las haré. Estoy planeando empezar a escribir algo. Faltan historias femeninas”.❧