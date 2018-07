Armando Manzanero sobre serie de Luis Miguel: "Son unas pendejadas, mienten para vender"

El famoso compositor mexicano Armando Manzanero arremetió contra Luis Miguel, La Serie, y desmintió la versión que se vio en pantalla sobre la realización del disco Romance, en 1991, donde supuestamente él le dice al 'Sol de México' "que a su público no le gustarían los boleros". "Esas son unas pendejadas que ponen en las series, no sé si es para vender más o para lo que sea", dijo al programa mexicano Sale el sol.

"¿Cómo voy a decir: 'no le va a gustar a tu gente'?, si es todo lo contrario --continuó Manzanero- Fue Hugo López (el representante argentino de Luis Miguel) el que dijo: 'el niño quiere grabar canciones románticas y te encargo a ti el proyecto'. Yo empecé a crear el proyecto dos años antes que se realizara, pero jamás le dije: '¡Ay, Micky por Dios, nadie va a querer oír esas canciones!'".

En otro momento, Manzanero, quien fue el productor musical de Romances, dijo sin este disco Luis Miguel jamás hubiera alcanzado el estrellato. "A partir de ese período en la vida de Luis Miguel es cuando se convierte en un intérprete para todo el mundo", sentenció. El ganador del Grammy Manzanero confesó también que no ve la serie. "Porque no tengo ganas de verla y porque para mí, sólo es un buen producto para la televisión. No fui invitado para participar en la serie, igualmente no me hubiera gustado porque a mí esa onda de series y la pasión del chisme no me gusta", manifestó.

Pese a sus molestias en relación a la serie, el productor, compositor y músico, dijo que es bueno que a Luis Miguel le esté yendo muy bien con la serie y en su carrera. "Porque él es un ícono de la canción mexicana que tenemos los latinoamericanos y que todo el mundo tiene mucho interés en tenerlo".