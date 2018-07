Diego Chávarri a Krayg Peña: "Deja de fumar para que tengas físico"

¿Qué pasó? Diego Chávarri y Krayg Peña se enfrentaron en una de las competencias de Esto es Guerra. Todo estaba bien hasta que los integrantes se enfrentaron de manera verbal.

Así es, Krayg Peña se mostró en desacuerdo porque su compañero le pidió a la producción que no le hagan competir en pruebas donde tiene que correr.

Ante este pedido de Diego Chávarri, el venezolano se mostró molesto y se quejó en pleno programa en vivo.

Diego Chávarri no se quedó callado y se defendió. "Espero que algún día no te quedes sin caminar siete meses. Haber si lo puedes hacer bien. Lo único que no puedo hacer es correr y la producción lo sabe. De ahí hago todo y te gano en todo", sentenció.

"Deja de salir a tonear, deja de fumar para que tengas físico...tú sales todos los fines de semana", le contestó Diego Chávarri a Krayg Peña.

Ante estas palabras, Krayg Peña se quedó "helado" y solo pude decir: "Cada vez que salgo me encuentro contigo".