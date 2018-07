Yahaira Plasencia es comparada con Melissa Klug y su respuesta da qué hablar

La cantante Yahaira Plasencia fue invitada al programa de América Televisión, En boca de todos, para ser parte de algunas secuencias de entretenimiento. Unas preguntas sobre personajes de la farándula, en especial una sobre Melissa Klug, no se hicieron esperar.

Plasencia participó en la secuencia "La silla caliente" de Ricardo Rondón, sin imaginar que tendría que contestar ciertas interrogantes sobre Leslie Shaw, Flavia Laos y Mayra Goñi. Con la mayoría de ellas ha tenido diferencias.

En medio de la secuencia, la popular 'Reina del totó' fue consultada por Rondón sobre si se considera más sexy que las artistas antes mencionada, a lo que indicó que no.

“¿Te consideras más sexy que Mayra Goñi?”, le preguntó Rondón a lo que ella rápidamente respondió: "¡No! Creo que cada quien tiene su estilo. Yo tengo lo mío y ella tiene lo suyo”.

La misma pregunta se la hicieron mencionando a Leslie Shaw y Flavia Laos, pero Plasencia en todos los ejemplos tuvo una respuesta negativa.

Los televidentes no dudaron en resaltar el cambio de respuesta que tuvo Yahaira al ser consultada por Melissa Klug. La risa de la cantante llamó la atención a los conductores del espacio, quienes inmediatamente le preguntaron sobre los motivos de su reacción.

"¡No, lo que pasa es que me dan risa las preguntas que me hacen!", manifestó. La salsera, pese a decir que no quería más enemigos agregó a su comentario que ella era la más "natural".

Al darse cuenta de su respuesta, Plasencia trató de calmar la situación. "Yo no he dicho para ofender absolutamente a nadie (...) no quiero más problemas, por favor", exclamó.