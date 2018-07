Kylie Jenner cambia de look y 'explota' por comparación con una de sus hermanas

Por temas de publicidad, Kylie Jenner compartió en sus redes sociales una nueva fotografía en la que aparece con un cambio en el color de cabello, aunque al parecer no le gustó los comentarios que recibió de su familia y fans.

A través de la cuenta de Instagram de la empresa "Kylie Cosmetics" se publicó una fotografía donde aparece la menor del clan Kardashian-Jenner luciendo más sensual que nunca en un bikini enterizo color fucsia eléctrico, con la cabellera rubia y largo, pero su reacción fue inesperada.

En el retrato de Kylie se podían leer comentarios principalmente comparándola con Khloé Kardashian y al parecer no le gustó porque inmediatamente empezaron a eliminar estos mensajes.

Esta publicación superó más de 118 mil Me Gusta y Corazones, y netamente era para promocionar su nueva colección de cosméticos para el verano.

Incluso su hermana se sumó a las bromas en su fotografía y realizó dos comentarios: "¿Khloé? ¿Eres tú?" y "¿Cuándo hice esta sesión?". Lamentablemente también fueron suprimidos.

SIN RELLENO EN LOS LABIOS

Hace un par de días la integrante de 'Keeping Up With The kardashians' compartió unas fotografías en las que confesó haberse retirado el relleno de labios que se puso hace tres años. Asimismo, reveló que en aquel entonces decidió pasar por el quirófano por los crueles comentarios e inseguridades que empezó a sentir por esta parte de su cuerpo.

Este gesto provocó que los más de 110 millones de seguidores que tiene Kylie Jenner en Instagram, la felicitaran por haberse deshecho del implante que se colocó cuando apenas tenía 19 años.