Yahaira Plasencia afirma que su hermana sigue en contacto con Jefferson Farfán

¿Siguen en contacto? La cantante Yahaira Plasencia continúa en medio de rumores de un posible acercamiento con su expareja Jefferson Farfán. En conversación con el programa, Válgame Dios, la artista comentó sobre las conversaciones que mantienen su hermana Silvana y el deportista.



Si bien ellos finalizaron su romance a finales del 2016, al parecer Silvana Plasencia y Farfán Guadalupe conservaron su amistad.

“Ellos tienen comunicación, pero yo no hablo con ella de él” mencionó Plasencia al asegurar que no mantiene contacto con el seleccionado nacional.



“Yo no tengo absolutamente nada que ver ahí. Si Silvana quiere hablar con él, ese es su tema” agregó la cantante, quien comentó que prefiere estar alejada de dicha relación de amistad.



“No quiero que se me involucre en más cosas, no quiero que digan 'Yahaira se cuelga de tal persona' o ese tipo de cosas. Me tienen cansada” comentó.



En otro momento, Plasencia enfatizó que, por el momento, prefiere estar sin pareja. Así también, negó que esté saliendo con alguien, ya que prefiere concentrarse en su orquesta y sus proyectos musicales.





Hace unos días, la animadora Anelhí Arias indicó que Jeffersón Farfán y la cantante habrían vuelto a ser pareja.



“Eso lo saben varias personas del entorno de ella, solo están esperando que acabe el Mundial para darlo a conocer, porque estaba en juego la imagen de él (Jefferson). Si son felices, que coman perdices y que viva el amor”, comentó Arias.



Ante este rumor, Plasencia no dudó en aclarar la situación “No hemos vuelto. Estoy tranquila, estoy soltera y si una persona habla y dice ‘han vuelto’ no tiene por qué ser verdad. De hecho, incomoda, molesta, porque invade tu tranquilidad, tu privacidad”.