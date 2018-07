Mickey: ‘Aventuras sobre ruedas’ recorrerá el Perú

La República conversó con Rob LaDuca, uno de los productores ejecutivos de ‘Mickey: Aventuras sobre ruedas’, en los estudios Disney Channel de Los Ángeles. La serie que se ve a través de Disney Junior de lunes a viernes a las 5:30 p.m. inició el pasado 2 de julio su segunda temporada, y esta vez Mickey y sus amigos recorrerán con sus autos de carrera varios países del mundo, entre ellos el Perú, país que fue elegido por su historia, sus colores y sus llamas, tal y como lo revela LaDuca en esta entrevista.

LaDuca ganó el Emmy por su trabajo en ‘Capitán Jake y los piratas del País de Nunca Jamás’ y fue otra vez nominado por ‘La casa de Mickey Mouse’. Otras participaciones notables en sus 28 años de carrera en Disney Televisión Animation han sido ‘El Rey León II: El reino de Simba’, ‘Una noche de Halloween’, ‘Aladdín’ y ‘Timón y Pumba’.

Esta vez junto a su colega Mark Seinderberg asumieron la responsabilidad de crear una historia diferente con Mickey Mouse que este año celebra noventa años de creación. El reto fue mayor pues consiguieron modernizar al ratón más querido del mundo, que ahora usa Ipads y teléfonos celulares.

¿Cómo nace la idea de crear ‘Mickey: Aventuras sobre ruedas’?

Cuando Mark y yo terminamos el proyecto de ‘La casa de Mickey Mouse’ necesitábamos otro show, así que nos preguntamos cuál de todos los episodios había sido exitoso y nos dimos cuenta de que era uno en que Mickey había organizado un rally de carretera donde cada personaje tenía su propio auto. Así que dijimos “bueno, si ese fue el más exitoso, deberíamos empezar por ahí”. Entonces cada personaje iba a tener su propio carro de caricatura y pensamos que si estos carros se transformaban en carros de carrera, sería fantástico. Nos metimos en la cultura automovilística y decidimos qué carro iba más con la personalidad de cada personaje.

¿Por qué crees que las carreras de autos funcionan tan bien en las caricaturas?

-Los niños también tienen hobbies, van con sus padres a los shows de autos. Nosotros amamos los carros al igual que ellos, y cuando hicimos la prueba con niños, sus ojos brillaron, querían quedarse con los dibujos que habíamos hecho. Ahí vimos el interés, se volvió popular y trabajamos sobre eso.

¿Por qué eligieron al Perú como una de las locaciones para esta segunda temporada de ‘Disney: Aventuras sobre ruedas’?

Siempre quise hacer algo con llamas, quería una llama divertida en el show. Nos sentamos a discutir lo que veían los niños en Disney Junior y queríamos que todos se sintieran más involucrados. Llevarlos a otros continentes. También vimos dónde nos veían más.

¿Qué otras cosas veremos en esta nueva temporada?

Nuevos vehículos, nuevos personajes, creo que Clarabella finalmente conseguirá un carro, así como Chip y Dale. Hay muchas sorpresas para mantener a los niños y a nosotros mismos que trabajamos en el show, interesados.

¿Cómo competir ahora en una generación donde la manera de ver televisión ha cambiado y se ha volcado a la tecnología?

¡Estamos a la vanguardia! Por ejemplo, ahora está la “Disney Now App” y habrá un futuro Streaming App, pero los niños pueden encontrar en Youtube los episodios enteros si no los ven en el canal. Nuestro show dura 11 minutos, pero hacemos cortos de 2 que son muy populares en los celulares o Ipads. Así vemos que los niños ven nuestro show donde sea y nos adaptamos a la nueva tecnología. Hay muchos shows que serán reducidos a versiones cortas, ya no habrán versiones largas nunca más.

¿Reconoces que modernizaron a Mickey Mouse con estos cortos?

Sí, lo hicimos. Mickey se ha adaptado a los tiempos, a la música, a la forma de vestir. Tratamos de hacer a Mickey un personaje relevante para las generaciones que lo ven, pero siempre manteniendo su personalidad a lo largo de los años. Mickey es tu mejor amigo, quiere ayudar a todos, es el amigo que incluso los niños de hoy quieren tener. Siempre tratamos de pensar en eso mientras lo modernizamos, usando ipads en el show, porque esa es la forma en que los niños se comunican ahora. ❧

“Vamos a ver muchas llamas”