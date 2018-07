Instagram: Galilea Montijo presume foto junto a top model

La conductora mexicana, Galilea Montijo, aprovechó la oportunidad para compartir una fotografía en su cuenta de Instagram, donde aparece junto a una de las modelos más importantes a nivel mundial.

Se trata nada más y nada menos que de Cindy Crawford, con quien participó en un comercial grabado en inglés. A través de Instagram, Galilea Montijo se mostró muy contenta de conocer a la famosa modelo.

PUEDES VER Instagram: Galilea Montijo llora sin control y todos preguntan qué le pasó

“Que honor trabajar con Cindy Crawford”, escribió la conductora al piel de la imagen en la que aparece posando junto a la celebridad

Durante la emisión del programa ‘Hoy’, Montijo también contó un poco sobre la experiencia que vivió al lado de esta modelo y confesó que no sabía qué se iba a presentar a grabar con ella, pues fue una sorpresa.

“Es una mujer espectacular, yo siempre la he admirado, de las top model más top del mundo, pero la verdad es que es impresionante en persona, altísima, preciosa, me puse nerviosa, porque aparte hicimos un comercial donde ella cuenta sus secretos de belleza, son una cremas donde ella da el secreto”, dijo Montijo en su programa.

“Estaba haciendo el comercial y yo no sabía que llegaba, de echo pregunté: ¿pero va a estar Cindy?’, y ellos me dijeron: ‘no’ (…) de repente entra, entonces yo pensé: ‘¿quién se metió?’, y (volteo) y la veo, y le digo ‘you are beautiful'”, añadió.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar y decenas de seguidores felicitaron a la conductora por llegar tan lejos. Incluso algunos comentaron que labelleza de Cindy Crawford opacó a Galilea.