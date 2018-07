Maite Perroni: "Quiero hacer cosas diferentes"

Maite Perroni ya se encuentra instalada en Lima a donde llegó para ofrecer dos presentaciones. La cantante y también actriz mexicana se mostró feliz por estar en Perú nuevamente después de trece años de ausencia. "Estoy feliz de reencontrarme con el público peruano, ya los extrañaba así que voy a disfrutar al máximo este encuentro", mencionó Maite quien se refirió a su propuesta musical.

"Este concierto será súper variado, abrimos el show con la propuesta urbano, luego nos vamos por el pop y la bachata y después seguimos con la fiesta urbana. Me voy a pasear por los distintos géneros en los que me he acercado por eso les puedo asegurar que lo que traigo es un concierto que no se queda con un solo estilo. Desde que saqué mi primer disco, mi intención era justamente eso, el poder compartir el mensaje que, como artista latina, quiero hacer cosas diferentes, un poco de todo", anotó.

Maite aseguró que la música es el mejor idioma que existe. "Es lo mejor y tiene tanta variedad y tantas posibilidades. He decidido que es importante compartir el escenario con el público y compartir la música que te hace bailar, que te hace vibrar", mencionó la artista mexicana que se presentará el sábado 07 en la discoteca Xbio de Lince; y el domingo 08 en el Centro de Convenciones Bolívar, en Pueblo Libre.

Maite también recordó su etapa en RBD. "Siempre nos preguntan si se dará un reencuentro pero aunque nos guste la idea es muy dificil concretar porque todos estamos con proyectos personales y distintas cosas en nuestras carreras así que es difícil coincidir en tiempos, pero extraño lo que representaba, un movimiento generacional tan fuerte pero nos dejó muy lindos recuerdos que están en mi corazón", anotó.

La cantante señaló que a la par de la música, continuará con su carrera como actriz. "Acabo de terminar las grabaciones de la telenovela Papá a toda madre que se transmite en Perú también y en los próximos meses veré otros proyectos. Por lo pronto, soy la protagonista de una película que se llama Dibujando el cielo, que se estrena en agosto en México. El cine es totalmente diferente a la televisión en todos los sentidos y esperamos que a la gente le guste y vaya a verla", puntualizó.