Kylie Jenner: la lujosa colección de zapatos de su bebé que fans quieren

La modelo y empresaria, Kylie Jenner, ha dividido a sus fans con su última publicación en Instagram. La joven de 20 años vio como algo positivo compartir con sus seguidores la colección de zapatos de su bebé, pero no imaginó que algunos cibernautas la atacarían por el excéntrico valor de cada una de las prendas.



Jenner, quien decidió hace un tiempo no volver a mostrar imágenes de Stormi Wester en sus redes sociales, no dijo nada de presumir los costosos zapatos que la pequeña calza. A continuación una muestra de ellos.

PUEDES VER Kylie Jenner no vive con Travis Scott y revela quién es su gran acompañante

En Instagram, Kylie Jenner publicó un video dónde deja al descubierto la impresionante colección de zapatos hechos a medida para su niña. Si bien no se puede llegar a saber el número exacto de las prendas, seguidores indican que el costo total puede llegar a los 20 mil dólares.



Con marcas que van desde Uggs para bebés, balerinas de Fendi, zapatillas Air Force 1s y Pink Nike Air Jordan 1s, los zapatos de Stormi Webster son los objetos de deseo de los fans de su famosa madre. Pero eso no es todo, atentos fanáticos de Jenner han logrado ver entre el calzado, exclusivos diseños de Giuseppe Zanotti, Gucci y el par de zapatos que le regaló su amiga Katy Perry.



Los comentarios de sus seguidores están divididos. Mientras algunos afirman que Kylie Jenner puede comprarle a su hija lo que ella desee, otros cibernautas mencionan que es un exceso y lujo. “Puede comprarle, pero ¿por qué mostrarlos en sus redes sociales? Hay algunos que no tenemos tanto dinero” comentó unos de sus fans. ¿Estás de acuerdo?