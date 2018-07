Natalia Oreiro sobre lucir la bandera LGTB en Rusia: “Me pareció oportuno”

Días antes de que se iniciara el Mundial Rusia 2018, la cantante uruguaya Natalia Oreiro llegó a ese país –donde tiene un enorme club de fans– para presentar su canción ‘mundialista’ y también “desafió” algunas leyes rusas, precisamente por lucir la bandera LGTB, lo que es considerado prohibido por ser “propaganda gay”.

“Me vieron con el sweater. Siempre me he sentido libre de dar mi opinión y creo que tengo la posibilidad de visibilizar ciertos temas. Y cuando eso tiene masificación... me pareció oportuno. No era la primera vez que lo usaba. De hecho, en la película (Re loca) también está. Fue un guiño el decir ‘yo soy esto’. Y una imagen vale más que mil palabras”, comentó en Argentina.

Oreiro lanzó la canción ‘United By Love’, grabada en ruso y en español. En tres semanas tiene más de 7 millones de reproducciones. Su fama en Rusia se debe a la telenovela ‘Muñeca Brava’, que fue retransmitida en decenas de ocasiones. Según contó, la volvieron a transmitir a propósito del mundial y su nueva canción. Tanta es la popularidad de Oreiro, que el sweater en mención, diseño de Marc Jacobs, costó 295 dólares y se agotó en días.❧