El futbolista Pedro Aquino regresó a Perú tras finalizar su participación con Santos Laguna, su equipo en la liga mexicana. Al llegar, tuvo la brillante idea de sorprender a sus padres con una majestuosa sorpresa que generó gran alegría y emoción entre sus seres queridos.

De esta manera, Aquino, quien formó parte de la selección peruana en el mundial de Rusia 2018, expresó su cariño y gratitud por el apoyo incondicional de sus progenitores, especialmente durante los largos periodos de ausencia debido a sus compromisos deportivos en el extranjero.

¿Cuál fue la sorpresa que Pedro Aquino le preparó a sus padres?

El video, que se está volviendo viral en redes sociales, fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de Pedro Aquino, quien cuenta con casi un millón de seguidores. En el clip se muestra la increíble reacción de Don Juan Aquino y Doña Susana Sánchez, padres del futbolista, quienes no habían visto a su hijo en varios meses debido a su carrera deportiva en México.

Aquino los sorprendió al disfrazarse de oso de peluche y aparecer ante ellos con un ramo de flores en las manos. Sus padres no sabían quién estaba detrás del traje, y su alegría fue enorme cuando descubrieron que era su hijo. La emoción fue tal que no pudieron evitar llorar y darle un conmovedor abrazo.

“Visitando a mis papitos de sorpresa después de muchos meses, unas ansias de poder estar juntos nuevamente y recargarme de las mejores energías, los amo mucho”, publicó el futbolista en el mensaje que compartió junto con el video en Instagram.

Janet Barboza revela que Pedro Aquino le enviaba mensajes por Instagram

Hace algunos meses, Janet Barboza, conductora de ‘América Hoy’, mostró pruebas de que Pedro Aquino, futbolista peruano, le envió mensajes hace dos años. La presentadora no dudó en mostrar los saludos que recibió del deportista en 2021, pero aclaró que nunca le respondió y que en ese momento no sabía quién era.

“Efectivamente, en mayo del 2021, me escribió Pedro Aquino. Así como lo oye, ¿a raíz de qué? Yo no entiendo, yo nunca me hablé con futbolistas, pero encontré dos granos de maíz de Pedro Aquino. Eso fue hace dos años, no lo conozco, es más, hasta ayer no sabía que existía un Pedro Aquino”, contó ante la sorpresa de sus compañeros en la conducción.