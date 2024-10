Erick Elera abre su corazón: "No le he dado el 100% a mi carrera musical". Fotos: Facebook/Erick Elera

Erick Elera es mucho más que el personaje de Joel en ‘Al fondo hay sitio’. A lo largo de sus cuarenta años de vida, el actor peruano ha trabajado para cumplir sus sueños. Quiso formar parte de una exitosa banda como La Joven Sensación y lo consiguió. Deseaba que sus canciones sonaran en la radio y lo logró. Soñaba con actuar en una telenovela, como Christian Meier, y lo hizo realidad. Además, aspiraba a viajar por el mundo y también lo consiguió.



En esta entrevista con La República, el actor y cantante peruano reflexionó sobre los sacrificios que ha hecho por su papel en ‘Al fondo hay sitio’ y habló sobre el estado de la industria de la ficción en Perú, especialmente con la llegada de nuevas producciones como ‘Papá en apuros’ y ‘Pituca sin lucas’. Además, Erick Elera expresó el profundo amor que siente por su esposa, Allison Pastor.



Erick Elera habla de sus grandes sueños



—¿Qué sueños materiales has logrado?

—A lo largo de mi carrera, he podido lograr muchos sueños. De niño soñaba con tener algún carro y he tenido los carros que yo siempre soñé; no muy ostentosos como un Lamborghini o un Ferrari. Siempre quise tener una casa acogedora y la tengo.



—¿Y en el aspecto familiar?

—Siempre quise tener una familia bonita, una esposa linda en todo sentido. Quise tener la parejita: una niña y un niño, y los tengo. Quise tener una casa de campo donde toda la familia pueda ir y lo he logrado. No puedo ser malagradecido con la vida, creo que me ha bendecido y me ha dado las ‘cosas’ que siempre he querido. No hay que dejar de soñar.



—¿Qué sueño está pendiente?

—Quiero tener una vivienda y poner un negocio fuera del país. Y en cuanto a lo profesional, simplemente deseo seguir haciendo lo mío: divirtiendo a la gente. Muchos dicen que uno no es profeta en su propia tierra, pero a mí me encanta estar aquí, tener trabajo y gozar del cariño de la gente. Si en algún momento se dan cosas afuera, bienvenidos sean. Me gustaría, pero tampoco me roba el sueño. Y quiero hacer una o más películas, quiero producir junto a amigos. En eso también estoy mentalizado y lo voy a tener que lograr.



—¿Estás orgulloso de tu edad?

—Estoy en una edad en la que me siento más estable que nunca, en todo sentido. Estoy bien conmigo mismo y eso hace que todo a mi alrededor también se sienta estable, lo digo por el lado familiar. Unos años atrás, quizás no hubiera podido lograr lo que tengo ahora, como dar cariño o algún consejo a mis hijos. Creo que es una edad muy simpática, no te voy a negar que por ahí hay algunos ‘achaques’ y dolores.



Erick Elera reflexiona sobre su carrera como cantante



—A nivel de ficción, tienes una carrera consolidada. A nivel musical, ¿crees que tienes una deuda?

—Tengo una deuda conmigo mismo, yo lo sé porque hasta el día de hoy no le he dado el 100% a mi carrera musical. No he dicho ‘me voy a dedicar al solamente a la música y voy a dejar de grabar novelas’.

—¿Por qué no lo has hecho?

—No es un secreto que grabar ‘Al fondo del sitio’ demanda tiempo. Lo que me queda de tiempo, se lo doy a mi familia. Gracias a Dios, casi todos los fines de semana tengo chamba como cantante, pero me duele dejar a mis hijos, por eso a veces me los llevo. Cuando no hay chamba en lo musical, lo tomo con calma. Seamos honestos… tengo una estabilidad en lo actoral. Entonces, es difícil dejar esto (la serie) que es más estable en mi carrera por hacer música al 100%.

—¿En algún momento te dedicarás a la música al 100%?

—En algún momento se tendrá que dar esa decisión. Me gustaría intentar darle todo a la música y poder decir ‘esto funciona también’. A mí me funciona la música, para mí es un negocio. En la carrera se invierte y sí, se ven frutos, no grandes como de otros artistas que solo se dedican música, pero sí es un negocio que me retorna.



Erick Elera analiza la ficción nacional



—¿Crees que producciones como 'Papá en apuros' y 'Pituca sin lucas' le hace bien a la ficción peruana?

—Por supuesto, además tienen muy buena calidad y tengo compañeros actores que están chambeando. La única manera de que esto crezca a pesar de los momentos difíciles, es seguir produciendo, seguir apostando y seguir invirtiendo. Me parece perfecto que Latina esté haciendo ficción y creo que le da resultado, porque venden sus productos afuera. Sus novelas están chéveres, hay más trabajo para todos, se abre un abanico de posibilidades para los actores y para gente de producción.



—¿Te irías a Latina?

—Uno nunca sabe, de repente mañana pueda estar por ahí y hacer otro personaje. Me encantaría.



—¿Crees que hay que tener coraje para apostar por producciones que compiten con un gigante como ‘Al fondo hay sitio’?

—Sí, de hecho. Creo que compiten en una parte de nuestro horario y por algo lo deben de hacer. La gente de producción de Latina es muy inteligente y me imagino que saben cuál es su negocio. Además, la gente tiene derecho a tener opciones. Nadie está obligado a ver ‘Al fondo hay sitio’, aparte hay muchas más cosas que ver, incluso con el streaming y con las plataformas.



Erick Elera grita su amor por Allison Pastor



—¿Cuando Allison llegó a tu vida, te dio lo que estabas buscando?

—Claro. Poco a poco nos hemos ido conociendo, afiatando cada vez más y te das cuenta de que es lo que siempre has querido. Es una mujer linda, físicamente me encanta tanto como el primer día que la conocí. Es muy inteligente, muy responsable y me ha ayudado a crecer en todo sentido. Cuando termino de chambear, quiero llegar a la casa y estar con ella. Todo lo que sentimos, te lo juro, es igual que el primer día, de esos días que no quiere separarte de la persona, cuando recién estás como enamorado. Nos pasa lo mismo. Es chévere porque esa llama siempre está encendida.



—¿Te parece normal?

—Cuando converso con amigos que también tienen relaciones largas, algunos buscan sus espacios y prefieren ir a jugar pelota o me dicen ‘no te aburres’. A mí no me pasa eso, es bien loco, por eso ando con ella y con mis hijos para arriba y para abajo. Nadie me obliga, es una cosa que me agrada. Cuando tengo espacio libre, quiero hacer algo con ellos. Ese es mi vacilón, es mi mancha.

—¿Y tu vida social?

—Ahora mismo no tengo amigos con quienes ande por aquí o por allá. No juergueo. Me encanta bailar y divertirme, pero hace años que no salgo mucho. Me basta con los eventos que tengo y allí aprovecho en meterme un traguito, pero no soy de tomar, no fumo. Por eso, de repente, uno se mantiene medio joven. Aparte, Allison tiene 12 años menos que yo y me mantiene joven. Es mi colágeno (risas).

—¿No te incomoda que Allison haya vuelto a ‘Esto es guerra’ o que modele en trapos menores?

—Es normal tener algo de celos. Lo importante es que uno crea en sí mismo. Sería ilógico estar con ella para sentirme como un loco celoso todos los días. Yo confío en ella. Si le salen cosas (trabajos) en el medio, bienvenidos sean. Yo la conocí trabajando y fue una de las cosas que me encantó porque vi que era una chica responsable, con sueños, con ganas de crecer y le gustaban a los niños. Es el combo completo.



—¿Vas a ampliar tu familia o te quedas con la parejita?

—No me roba mucho el sueño. Lo hemos conversado y si se da, normal. No es que queremos ¡ya!, sobre todo por Allison, quien está viendo el tema del negocio del gimnasio. Y si el tiempo nos es esquivo y no nos permite ser padres, tendremos que acatar nada más. Sí nos agradaría, pero ahora, no.



—¿En qué proyecto estás?

—Otro de mis sueños era hacer publicidad y el poder trabajar con empresas grandes. Soy el rostro de una promoción de Kola Real - KR, marca de ISM, que regala hasta 100 mil soles en premios de dinero en efectivo. La promoción invita a los peruanos a registrar los códigos en la tapa de su Kola Real sabor cola negra a través del número de WhatsApp (953277949), hasta el 31 de octubre del 2024.

