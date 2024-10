Sylvester Stallone es uno de los referentes más importantes del cine de acción en Hollywood e icono de la cultura pop. Sus grandes papeles y producciones como 'Rocky' y 'Rambo' a lo largo de los años desde 1976 lo han catapultado como una estrella de talla mundial.

Lo que varios desconocen es el largo camino al éxito que debió atravesar el actor estadounidense de origen italiano. Eso incluyó constantes rechazos en castings de películas, así como la carencia económica que lo volvió casi un indigente, lo obligó a vender a su perro y participar en una película porno.

Estuvo a punto de renunciar, pero su perserverancia pudo más. Estos fueron todos los desafíos que debió atravesar.

Sylvester Stallone antes de la fama y el dinero

Sylvester Stallone tiene actualmente 78 años de edad. Foto: Hobbyconsolas

Sylvester Stallone nació el 6 de julio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos, y desde su primer aliento tuvo que luchar contra la adversidad. Durante el complicado parto de su madre, las enfermeras debieron utilizar fórceps para extraerlo de emergencia que, aunque evitó un daño cerebral grave o incluso la muerte, le provocó una parálisis parcial que causó la característica caída en la comisura de su boca y la afectación en su forma de hablar.

Su infancia estuvo marcada por las burlas y el rechazo. Esta situación no cambió mucho cuando se inscribió en las clases de teatro en la Universidad de Miami y participó en castings. Los profesores y contratantes le dijeron repetidamente que no tenía talento para la actuación; sin embargo, él ignoró las críticas y decidió apostar por su sueño de llegar a ser una estrella de Hollywood.

La película +18 de Sylvester Stallone

En 1970, Sylvester Stallone fue contratado para una película para adultos. Foto: composición LR/Stallion Releasing Inc.

En un momento crítico de su vida, con el dinero prácticamente agotado, Sylvester Stallone aceptó un papel en la película erótica de bajo presupuesto 'The party at Kitty and Stud's' en 1970. Aunque el filme no le otorgó reconocimiento ni impulsó su carrera, sí le proporcionó algo de efectivo para sobrevivir. Este proyecto fue el primero de varios en los que participó, pero, al igual que los pequeños papeles que le siguieron en películas y comerciales, pasó sin pena ni gloria. Stallone vivió esos años en una profunda precariedad económica, al punto de verse obligado a vender a su perro, uno de sus pocos compañeros, porque no podía alimentarlo.

Sylvester Stallone y su perro Butkus

Es bien sabido que Sylvester Stallone es un gran amante de los animales, algo que ha demostrado en varias ocasiones a través de sus redes sociales, donde comparte momentos con sus mascotas.

Sylvester Stallone y su perro Butkus. Foto: Instagram

Sin embargo, hubo uno que destacó en su vida y también en la de sus seguidores: Butkus, un bullmastiff que apareció en 'Rocky' y 'Rocky II'. Antes de llegar a estas icónicas películas, tanto Stallone como su perro enfrentaron tiempos difíciles en 1975. La situación fue tan crítica que el actor se vio obligado a venderlo al dueño de una licorería en Nueva York por apenas 40 dólares, ya que no podía alimentarlo.

En una entrevista con The Graham Norton Show, Stallone relató cómo, justo antes de vender el guion de 'Rocky', decidió volver a buscar al hombre que había comprado a su perro. Logró recuperarlo mediante un trato singular: ofrecerle un pequeño papel como extra en la película 'Rocky'.