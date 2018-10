Alfredo Zegarra: puse domo porque arquitectos lo determinaron

Arequipa. Cada vez que se le consulta sobre problemas en sus obras o con sus allegados, el exalcalde provincial y candidato al gobierno regional Alfredo Zegarra saca una nueva versión.

Ayer se le consultó sobre las declaraciones del postulante de su misma agrupación, Omar Candia, quien señaló que la obra del domo verde en el denominado Palacio Metropolitano de Bellas Artes fue un error y cuestionó otras obras. Zegarra respondió que en realidad él no estaba de acuerdo con la instalación del domo verde en el anfiteatro.

“No, no, no estaba de acuerdo. Yo dije que en gustos y colores no escribieron los autores. Yo dije, si tuviera la posibilidad de cambiarlo, lo voy a cambiar”, señaló. Esto pese a que cuando era alcalde defendió su obra a capa y espada; y el municipio, bajo su gestión, apeló las resoluciones del Ministerio Cultura que ordenaban desmontar la cúpula verde por romper con el entorno.

Lo increíble es que ahora Zegarra intenta evitar responsabilidad. Cuando ayer le increpamos que el domo verde fue una obra suya, dijo: “Fue porque los arquitectos así lo determinaron, no el alcalde”.

Cuando respondió esta interrogante, el postulante habló sin ninguna molestia en la garganta. De pronto, una persona gritó: “Zegarra corrupto” y él mostró su incomodidad y señaló que los insultos provenían de Rondón.

Enseguida se excusó de seguir declarando, porque de pronto se le “cerraba la garganta”. Mientras tanto, era rodeado por su personal de seguridad privada que lo condujo hasta su camioneta. “Estoy con la garganta, no puedo hablar”, dijo. En el trayecto, alcanzó a decir que el Programa Municipal de Vivienda ya estaba a punto de salir esta semana.

Zegarra negó, una vez más, que Omar Candia intente alejarse de él.