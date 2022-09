Gonzalo Alegría pidió al Poder Judicial borrar la denuncia de su hijo por agresión

Cuando se conoció que su hijo lo había denunciado por violencia, la defensa del candidato de Juntos por el Perú para la alcaldía de Lima, Gonzalo Alegría, fue que los registros de esas imputaciones no figuran en el sistema policial ni judicial. Pero La República pudo conocer ayer que en dos oportunidades —el 22 de abril y 5 de mayo últimos— el postulante de izquierda había presentado dos escritos ante el Poder Judicial para demandar que el expediente de la denuncia de su primogénito sea borrada del mapa. Esto significa que la acusación de su hijo sí existió.

Las solicitudes de Alegría se sostenían en que la Sexta Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar había resuelto no formalizar investigación preparatoria en contra del economista el 11 de julio del 2021.

No obstante, el 30 de mayo de este año, el 21° Juzgado de Familia con Subespecialidad en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar respondió que primero iba a requerir al Ministerio Público una copia de la resolución que declara consentido el archivamiento del caso. Mientras eso, resolvió este juzgado, no iban a dar lugar “a la eliminación del presente expediente de los soportes informáticos del Poder Judicial”, por no haber ese despacho registrado antecedente alguno.

Al cierre de esta nota, en la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia evitaron pronunciarse. Fuentes del Ministerio Público, en tanto, explicaron que la imputación se encuentra archivada; sin embargo, no especificaron las razones. La Defensoría exige que se sepa por qué las diligencias no continuaron.

Otro elemento que demuestra que el caso existió es que, el 1° de abril del 2021, Alegría denunció en la Depincri de Surco la desaparición de su hijo. El joven supuestamente estaba no habido desde el 29 de marzo.

Al final hubo un giro. Luego de buscar el paradero del joven, un agente de la Policía recibió una llamada telefónica de la abogada Brenda Álvarez Álvarez, quien se presentó como la defensa legal del hijo de Alegría.

La abogada enfatizó que el hijo de Alegría se encontraba bien de salud y aseguró “que estaba siendo víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su padre, lo cual se puede corroborar con la denuncia interpuesta ante la comisaría de Orrantia (San Isidro), donde obra la denuncia” contra el candidato de JP.

El agente policial, según consta, no vio al hijo de Gonzalo Alegría, pero sí recibió un mensaje de voz en el que le afirma que desmiente su desaparición y que su retiro es por motivos de índole familiar.

Además, la letrada aseveró que se habían solicitado las medidas de protección en favor de su defendido, quien había optado por el retiro forzado de su vivienda.

Este diario se comunicó con Álvarez e intentamos recoger su testimonio acerca del documento policial que la menciona. No negó la veracidad de dicho reporte y respondió: “Yo no voy a declarar sobre ningún aspecto vinculado al caso”.

Ayer en la noche, en entrevista con Canal N, Alegría volvió a rechazar que exista una denuncia por violencia sexual y culpó al partido de derecha radical VOX de estar detrás de estas imputaciones, aunque no presentó evidencias de ello.