Grave denuncia contra Gonzalo Alegría

La campaña electoral sufrió el fortísimo impacto de una terrible e indignante denuncia. El candidato a la alcaldía de Lima Gonzalo Alegría Varona, de Juntos por el Perú (JP), fue denunciado por haber cometido violencia psicológica y sexual contra su propio hijo, según un reportaje realizado en el portal web Nativa, con base en la manifestación que rindió la presunta víctima en la comisaría de Orrantia del Mar, en San Isidro.

En el informe, realizado por la periodista Laura Grados, se indica que el hijo del candidato (cuyo nombre se mantuvo en anonimato) hace la denuncia el 31 de marzo del 2021. Allí el joven de 21 años narra que dos días antes había sido obligado por su padre a acompañarlo a firmar el alquiler de un local en San Juan de Lurigancho, pese a que estaba convaleciente por haber sido operado días antes.

PUEDES VER: Congresista Isabel Cortez apoya candidatura de Gonzalo Alegría pese a neutralidad electoral

Es en el atestado policial que el joven, que vivió en España hasta los 15 años y fue convencido por su padre de venir al país, da detalles, indignantes, de lo que dice haber vivido con su padre. Cuenta de maltratos, de insultos, de propuestas aberrantes: “Me ha propuesto hacer un trío con él y su amigo pintor. Yo nunca tendría sexo con mi papá, ya que soy su hijo”, expresa en su denuncia. Hay otras declaraciones de similar calibre que La República opta por no difundir.

Gonzalo Alegría ha rechazado acusaciones en su contra. Foto: difusión

Según la periodista Arroyo, la denuncia no prosiguió porque el joven logró salir del Perú y refugiarse en España. Alegría respondió a una llamada de la periodista y la increpó: “Esa denuncia no existe y lo demostraré con papeles, me está difamando”. Le anunció una posible querella a ella y su canal.

En Willax también amenazó con enjuiciar a la conductora Milagros Leyva: “Usted de periodista no tiene nada... Todo esto es un montaje asqueroso”. Frente a ella, perdió los papeles.

En RPP comentó: “No pueden mentir, no tengo récord de denuncias, de investigaciones fiscales. No existe (la denuncia) y mañana lo demostraremos ante la prensa. Les reto a que cojan esa denuncia y van a ver que no existe”.

Conferencia

JP. Juntos por el Perú en un comunicado indica que le solicitan a Alegría sus descargos y rechaza toda forma de violencia.

Error. Alegría dijo en RPP que si lo sacan de ser candidato, sería un error.