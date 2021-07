A más tardar el 15 de julio próximo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) daría a conocer los resultados oficiales de la segunda vuelta, luego de resolver todas las apelaciones presentadas por Fuerza Popular.

El vocero del ente electoral, Luis Alberto Sánchez, señaló que con ese fin están trabajando de forma ininterrumpida. Precisó que ya se han publicado las resoluciones de la primera audiencia del pleno del JNE realizado el 23 de junio último, y en los próximos días ocurrirá lo mismo con los 17 casos restantes. Todos ellos se declararon infundados.

Aseguró que paralelamente, y poco a poco, saldrán las resoluciones de las apelaciones pendientes. Se refería a los 200 expedientes que no se ingresaron hasta las 8 de la noche del 9 de junio, los 242 que no presentaron el pago de las tasas, y uno que fue firmado por el personero alterno y no el titular.

Como se recuerda, el fujimorismo presentó 370 apelaciones, de las que 100 fueron desestimadas por los JEE, por lo que no llegaron al JNE.

Sánchez sostuvo que el Pleno del JNE ya comenzó a resolver casos de forma separada, por lo que es poco probable que agrupe el resto.

“Terminadas las audiencias, desde el 30 han estado conociendo los expedientes restantes. Sus asesores los han revisado y están emitiendo opinión, y los miembros del JNE ya los están resolviendo. No ha parado la labor jurisdiccional. Si bien no ha sido publicitado en una audiencia, no significa que no lo han venido realizando”, indicó.

JEE están proclamando

El vocero del JNE señaló que hasta ayer, 31 de los 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) que hay a nivel nacional han realizado proclamaciones descentralizadas.

Explicó que los que faltan deben esperar que el Pleno resuelva las apelaciones que hizo Fuerza Popular, las que deben quedar listas máximo en 15 días.

Por la mañana, la abogada de dicha agrupación política, Lourdes Flores, pidió que el JNE les conceda una audiencia para que expliquen por qué ellos consideran que todos los recursos de nulidad que presentaron están dentro del plazo.

Al respecto, Sánchez no descartó que, como los asesores aún están revisando los expedientes, en los próximos días se realicen una o dos audiencias públicas adicionales por necesitar un pronunciamiento de fondo. Expresó que se trataría de expedientes específicos, no para el tema de los plazos, pues el JNE ya tiene un criterio y formalmente emitirá una resolución en cada caso.

Mientras tanto, solo queda esperar a que el Pleno del ente electoral resuelva con celeridad. La próxima semana se sabrá la fecha con más claridad.

Cardenal Barreto: Cerrar las heridas

El cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, dijo que el país debe enrumbarse hacia el acercamiento mutuo desde el perdón, cerrando las heridas dejadas por los insultos y mentiras provenientes de un lado y del otro en esta elección.

Precisó además que han transcurrido 25 días de la segunda vuelta y es necesario que se conozcan los resultados de los comicios con celeridad.

Barreto dijo que espera que en las próximas horas o días el Jurado Nacional de Elecciones comunique a los peruanos los resultados oficiales de la segunda vuelta.

