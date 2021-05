Boluarte: A diferencia de la Señora K, no somos una propuesta de corrupción

Con información de Raúl Egusquiza/URPI-GLR

Dina Boluarte, aspirante a la vicepresidencia de Perú Libre, manifestó que la principal diferencia entre su partido y el de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, es que el suyo representa la “esperanza” para el pueblo peruano.

“ A diferencia de la Señora K, nosotros somos una propuesta de esperanza y no corrupción . Esa es la gran diferencia”, señaló la abogada a la prensa, y afirmó no sentirse preocupada por las últimas encuestas que colocan casi en empate técnico a los candidatos presidenciales.

Al contrario, afirmó que lo está tomando con calma y se está concentrando en continuar presentando sus propuestas a toda la ciudadanía.

Con respecto a las versiones de sus adversarios fujimoristas sobre posibles expropiaciones en un eventual gobierno, Dina Boluarte resaltó: “Keiko ha infestado el terror y odio con esas versiones. Pedro Castillo nunca ha dicho eso”.

Además, dijo que van a mantener la propiedad privada tal y como está, según sea su dueño. “Nosotros seremos respetuosos de la propiedad privada y de empresa . Lo que tienes tú por tu trabajo es tu derecho. Nadie te lo quita. Otra cosa son los intereses de los bancos”, acotó.

La candidata a la vicepresidencia por Perú Libre acudió a una entrevista televisiva e impulsó de esta manera más contacto con la prensa en este tramo final camino a la segunda vuelta electoral.

Boluarte sindicó a Fujimori como coautora de colocación de paneles luminosos

Más temprano, la candidata cuestionó los paneles luminosos contra el comunismo colocados en varias partes de la ciudad, y sindicó a la lideresa naranja como coautora de ello.

“A mí, como mujer del pueblo, me da tanta tristeza que, en su desesperación, la señora Keiko haya inundado todo el espacio aéreo de Lima y del Perú con esos paneles tremendos que dicen no al comunismo . ¿Por qué, en vez de gastar tanto dinero en esos paneles llevando un mensaje de odio y de terror, no apoya a nuestros hermanos que no tienen oxígeno?”, exclamó.

