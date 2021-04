Keiko Fujimori y las voces que podrían influir en su candidatura

Una semana después de las elecciones generales, algunos políticos hicieron público su apoyo hacia la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a quien ven como una opción “menos perjudicial” para asumir la presidencia, por encima de Pedro Castillo; sin embargo, también hay otros que fueron muy críticos y han rechazado darle cualquier tipo de respaldo al fujimorismo. Según especialistas, ambos juicios podrían afectar su candidatura.

Mario Vargas Llosa (MVLL) fue el primero en pronunciarse a través de una columna publicada el último sábado en La República, donde manifestó su apoyo a Fujimori y cuestionó a Pedro Castillo por sus propuestas de extrema izquierda en el sector económico.

Por su parte, el ex primer ministro Pedro Cateriano coincidió con el escritor sobre Fujimori, y sostuvo que Pedro Castillo es el “peligro mayor para el Perú”.

El último en pronunciarse al respecto fue Rafael López (expostulante de Renovación Popular). El empresario anunció que votará por ella por primera vez en su vida debido a que no quiere “algo peor que Venezuela” en el Perú.

Cabe señalar que los tres personajes han mantenido críticas muy duras hacia el fujimorismo . El nobel de literatura había comentado unos años atrás que jamás votaría por Keiko Fujimori porque reivindicaría la dictadura de su padre, Alberto Fujimori.

Asimismo, en el tuit donde expresa su apoyo a la lideresa de Fuerza Popular, Cateriano afirma que ella y su agrupación lo quisieron apresar, y agrega que tiene graves acusaciones de corrupción.

En esa misma línea, López Aliaga apuntaba hace una semana a la candidata como la principal responsable de “la tremenda desgracia” que vive el país.

Por otro lado, Verónika Mendoza y Yonhy Lescano han declarado que no votarán por Keiko Fujimori en la segunda vuelta. No obstante, mientras el acciopopulista ha sido enfático al decir que no brindaría su apoyo tampoco a Pedro Castillo, la excandidata de Juntos por el Perú, no ha descartado la posibilidad.

Se pronunciaron muy temprano

La politóloga María Paula Távara consideró que las posiciones tomadas por MVLL, Rafael López y Pedro Cateriano no generarían un gran impacto en el electorado para decidir su voto.

“En la encuesta de Ipsos parece que las personas tienen definido su voto y este tipo de apoyos juega un mayor papel cuando hay más indecisión, porque este tipo de electorado está más dispuesto a escuchar voces con cierta legitimidad”, opinó.

“En lo que podría ayudar (sus opiniones) es que se afiance algún voto como aquellas personas que no terminan de estar convencidas por Keiko Fujimori. Pero es difícil que un respaldo de MVLL haga que un votante de Castillo migre y vote por Fujimori ”, añade.

El especialista en procesos electorales, José Tello, considera que la posición tomada por MVLL y Cateriano hubiera generado un impacto mayor en los electores pocas semanas antes de la segunda vuelta que ahora.

“Ellos se han expresado tempranamente. Han debido esperar un poco más. Es muy temprano (para) expresar este tipo de apoyo (hacia Fujimori). Era mejor que lo hubieran hecho hacia mediados de mayo . No obstante, están tomando una posición con las salvaguardas del caso. Dicen ‘no al comunismo’ y que se respete la democracia”, indica.

En el caso de López Aliaga, advierte que muchos de sus electores optaron por apoyar a Keiko Fujimori desde que se conocieron los resultados en primera vuelta y no por las declaraciones hechas por el excandidato.

“Este electorado se movilizó, inmediatamente se dieron los resultados en primera vuelta, hacia Fujimori. En consecuencia, lo que diga ahorita Rafael López son remanentes”, manifiesta.

La posición de Verónika Mendoza será importante

Por otra parte, Távara sí cree que causaría impacto la posición que tome la excandidata Verónika Mendoza, debido a que representa de alguna manera a varios movimientos sociales.

“Verónika Mendoza representa a una izquierda más liberal en lo social. Los movimientos LGTBI, de mujeres, están más pendientes de que a través de Juntos por el Perú se logre obtener garantías por parte de Castillo”, manifiesta.

En ese mismo sentido, también estimó que afectaría más en la segunda vuelta el bando al que apoye el partido fundado por Fernando Belaúnde, en lugar de la solitaria opinión de Yonhy Lescano.

“Hay que esperar que se pronuncie Acción Popular. Tendría mayor impacto. Además, es muy difícil que el voto en blanco ya tenga un impacto en el debate político de las próximas semanas”, estima.

Por su parte, Tello resalta que, pese a que los electores de Yonhy Lescano y Verónika Mendoza son muy parecidos, estos se repartirían entre Castillo Y Fujimori, siempre y cuando la expostulante de Juntos por el Perú exprese su apoyo hacia el partido de Perú Libre.

“Tienen electores muy parecidos. Algunos quizá puedan votar definitivamente por Castillo, mientras otros, sobre todo los progresistas, lo hagan por el fujimorismo por su modelo económico”, comenta.

“Por otro lado, el voto que ambos han ganado en el sur podría ir más hacia Pedro Castillo. Allí, la posición de Mendoza va a ser importante. Su posición sí podría ayudar mucho a Castillo ”, agrega.

“El principal jefe de campaña de Keiko es Castillo”

José Tello advierte que si Pedro Castillo continúa con un discurso radical podría cometer un error que sería perjudicial para su candidatura y beneficiar a Keiko Fujimori en la medida en que ella logre posicionarse como una postulante que busca crear consensos.

“Ella puede llegar a ser presidenta en la medida en que logre posicionarse como una candidatura al consenso, frente a una candidatura radical. Si sigue Perú Libre con el discurso radical, en algún momento va a generar ciertos problemas hacia sus propios proyectos. Si Keiko Fujimori sigue generando consensos, eso va a ser positivo para ella. En resumen, el principal jefe de campaña de Keiko Fujimori es Pedro Castillo”, dice.

