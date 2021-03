Encuesta IEP: Lescano pierde impulso y hay pugna por la segunda vuelta

Yonhy Lescano pierde impulso en su carrera electoral y sus rivales cercanos vuelven a disputarle la primacía, según muestra la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), hecha para La República.

El estudio, que consultó a la población del 22 al 25 de marzo últimos, detecta el alcance de varias opiniones en el país con márgenes de error de 2,8 puntos (encima y debajo) en cada resultado de nivel nacional .

En el sondeo, Lescano recibió un 11.4% de intención de voto, Rafael López Aliaga un 9.7%, Verónika Mendoza tiene un 9.6%, Hernando de Soto logra un 8.5%, George Forsyth un 8.2% y Keiko Fujimori un 7.9%.

Les siguen Pedro Castillo y Daniel Urresti cada uno con 4.3% en el sondeo, César Acuña con 3.2%, Ollanta Humala con un 2%, Daniel Salaverry con 1.2% y Julio Guzmán con un 1.1%.

Comparando con la anterior encuesta del IEP, en dos semanas Lescano baja (de 13.9% a 11.4%), López Aliaga parece estancarse (va de 9.5% a 9.7%), Verónika sube (de 7% a 9.6%) , Hernando de Soto también crece (de 5.7% a 8.5%), Forsyth se recupera (de 6.8% a 8.2%), Pedro Castillo parece empezar cierta viada (pasa de 3.5% a 4.3%) y Urresti no avanza (de 4.5% a 4.3%).

Considerando márgenes de error y otros indicios, Lescano, López Aliaga y Mendoza estarían en claro empate técnico (cualquiera puede estar primero), pero se pisan los talones hasta los seis favoritos, incluidos De Soto, Forsyth y Fujimori.

Entre los electores que no tienen candidato hay cambios: disminuyen quienes llegan a la opinión de no votar por ninguno y los que no saben por quién sufragar, y aumentan quienes votarían en blanco o viciado.

Entre quienes respaldan a Lescano hay más hombres, adultos de 40 a más años, electores que no piensan cambiar su voto, habitantes de zonas urbanas y pobres (niveles D y E).

Entre los que eligen a López Aliaga hay más hombres, peruanos que no piensan cambiar su voto, vecinos de Lima metropolitana y adultos de 40 a más.

Entre quienes respaldan a Mendoza hay más adultos de 40 a más, peruanos con educación básica, mujeres y pobres.

En el respaldo a De Soto hay más ciudadanos con formación superior, mujeres, acomodados (niveles A y B) y habitantes de zonas urbanas del país.

En el electorado de Forsyth se vislumbra más a peruanos con educación básica y pobres.

Entre el apoyo a Keiko hay más peruanos con solo educación básica, ciudadanos que no piensan cambiar su voto, pobres y adultos de 40 a más años.

Quien tiene mayor ‘antivoto’ o rechazo es Fujimori: un 55% definitivamente no votaría por ella. Le siguen Mendoza (un 12%) y Ollanta Humala (un 11%).

Empate y fragmentación

Análisis de Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP

A diferencia de la encuesta del IEP de hace dos semanas, técnicamente ningún candidato está en el primer lugar. Los tres primeros lugares están claramente empatados entre Lescano (11.4%), López Aliaga (9.7%) y Mendoza (9.6%). Incluso si uno analiza los datos tomando en cuenta los intervalos de confianza, cualquiera de los primeros seis candidatos podría llegar a la segunda vuelta.

Lescano vio disminuir su intención de voto, López Aliaga se mantuvo y Mendoza se recuperó. Esto parece indicarnos que el debate del último domingo, así como memes y comentarios posteriores, incidieron en las preferencias electorales. Sin embargo, el mayor aumento se ha visto con De Soto, que no estuvo en el debate mencionado (cabe aclarar que el trabajo de campo de la encuesta se hizo antes de la cobertura mediática sobre la vacunación del candidato), pero es la candidatura preferida entre los jóvenes de 18 a 24, grupo electoral importante.

Llegaremos a las elecciones del 11 de abril con el escenario fragmentado que hemos visto a lo largo de toda la campaña electoral y, además, poco representativo. Sigue existiendo un porcentaje importante que no elige a nadie, sobre todo entre las mujeres, las personas entre los 25 y 39 años, en el norte y en el centro, en las zonas rurales. Esto muestra, por un lado, que hay espacios donde los candidatos podrán crecer. Por otro, que tendremos una segunda vuelta con dos candidatos que probablemente no superen individualmente el 15% o 20% de los votos emitidos. Con lo cual podríamos tener un mayor desencanto con las elecciones.

