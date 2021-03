Justicia y corrupción: compromiso electoral de los candidatos presidenciales

La corrupción es sin duda uno de los principales problemas del país, que ha penetrado todo el sistema público. Un indicativo es que la mayoría de los expresidentes de la República de los últimos 30 años están siendo investigados por este delito.

Precisamente la lucha contra este delito ha sido uno de los temas fijos en los debates y los planes de gobierno en los últimos procesos electorales, incluido el actual.

Según un estudio presentado a mediados del año pasado por el contralor Nelson Shack, la corrupción y la inconducta funcional generaron pérdidas por 23.000 millones de soles en el 2019, lo que equivale aproximadamente al 15% de la ejecución neta del presupuesto del sector público del año pasado.

Advirtió que en nuestro país la corruptela no se da en casos aislados, sino que se produce de manera estructural.

Y aunque Perú mejoró levemente en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparencia Internacional, ocupa el puesto 94 de 180 países.

Además, de acuerdo a la última encuesta nacional sobre corrupción de Proética, que data del 2019, la tolerancia a la corruptela, sea grande o pequeña, se mantenía entre los peruanos.

Este mismo estudio ubica a la corrupción (62%) como el segundo problema del país, con solo cuatro puntos menos que la delincuencia (66%).

Y lo peor es que el 73% de los ciudadanos consideraron que este mal continuaría creciendo en el próximo quinquenio.

El caso más escandaloso recientemente descubierto es el llamado vacunagate, el cual reveló la inoculación irregular contra el Covid-19 de al menos 487 funcionarios y sus familiares o amigos.

La Conferencia Episcopal Peruana emitió un comunicado calificándolo como “un nuevo rostro del monstruo de la corrupción, de la crisis ética y de valores que impide la auténtica realización de la justicia y el desarrollo del país”.

A esto se suma la lentitud del sistema de justicia, tanto a nivel de la Fiscalía como del Poder Judicial, lo que genera un gran malestar en la ciudadanía porque los procesos se hacen largos e interminables.

Temas importantes

La República preguntó sobre este tema a los aspirantes al sillón de Pizarro, y 13 contestaron. Si bien todos condenaron la corruptela, hubo algunos que no estuvieron de acuerdo en incrementar el presupuesto al Ministerio Público y el Poder Judicial.

Además, otros se mostraron disconformes con el trabajo del equipo Lava Jato, que investiga la corrupción de funcionarios para favorecer con obras a constructoras brasileñas como Odebrecht, y las empresas peruanas que formaron el llamado “Club de la Construcción”.

Por otro lado, la mayoría de los candidatos respaldaron la necesidad de mantener la casación como una última instancia del Poder Judicial, que corrija los errores que se pudieran haber cometido en las primeras dos instancias.

Preguntas a los candidatos

¿Aumentará el presupuesto al Poder Judicial y el Ministerio Público?

¿Apoyará el trabajo del equipo especial de la Fiscalía encargado del caso Lava Jato?

¿Está de acuerdo con eliminar la casación en la Corte Suprema?

Sin respuesta

La República les envió cartas solicitando sus respuestas. No han contestado:

Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular

Hernando de Soto del partido Avanza País

Daniel Urresti del partido Podemos Perú

Daniel Salaverry del partido Somos Perú

Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular

No solo se aumentará el presupuesto al Poder Judicial y al Ministerio Público, sino también a los procuradores del Estado para que estén vigilando qué están haciendo con los contratos, cómo se están comportando los funcionarios públicos. Es una función preventiva. Hay que dotar de los instrumentos más importantes a los procuradores y a la Contraloría. Hay que ampliar las funciones de la Contraloría, las normas de ahora no sirven mucho. Tienen buenos recursos, pero si falta, hay que darles.

Totalmente. Ha habido jueces y fiscales que se han jugado la vida. No es fácil enfrentarse a las mafias de corruptos que todavía subsisten en el Perú. Es un trabajo que han hecho heroicamente muchos jóvenes que son fiscales y jueces que han comenzado a sacar la materia putrefacta. Hay que respaldarlos para que continúen sus labores.

En algunas materias, la casación debe subsistir. Hay derechos que no deben quedar en dos instancias, sino que necesitan una tercera. Veremos cuáles serían. Allí deben ser revisados bien los derechos de los ciudadanos.

Una de las primeras normas que estamos preparando para su aprobación en el Congreso es la muerte civil.

El funcionario que le robe un solo sol al Estado, que lo traicione, se va y no vuelve más. El empresario que se aproveche de los dineros del Estado no vuelve a contratar con el sector público nunca más.

Propondremos mecanismos para vigilar las licitaciones y prevenir el robo al Estado.

(Declaración En El Foro Anticorrupción De La Contraloría General De La República, 8 De Marzo).

George Forsyth, candidato de Victoria Nacional

No solamente se trata de aumentar el presupuesto al Ministerio Público o el Poder Judicial; eso es importante, pero lo que queremos es una reforma. Una de las principales propuestas de Victoria Nacional es contar con una Constitución anticorrupción, con imprescriptibilidad, muerte civil y sin indultos. No solo con recursos, sino con decisión y determinación.

Por supuesto. Hay que seguir impulsando a los equipos especiales. La corrupción es el primer problema del Perú.

(No se le preguntó por falta de tiempo).

Todos los problemas del Perú son culpa de la mismocracia y su aliada es la corrupción. En el fondo es porque a los mismos de siempre solo les interesa llegar a la presidencia para enriquecerse, sacarle provecho al Estado.

Con 16.000 millones se podría resolver el problema del agua en Lima, eso es menos de los 23.000 millones que se metieron al bolsillo los corruptos en el año 2019, según cifras de la Contraloría. Recursos hay, el problema es que se los roban.

La corrupción puede parecer lejana, pero es el verdadero enemigo. Queremos una Constitución anticorrupción, en la cual los delitos no prescriban, y necesitamos jurados ciudadanos.

Proponemos una Alianza Ciudadana contra la Corrupción, en la que los ciudadanos podrán denunciar los actos de corrupción y serán recompensados.

Las declaraciones son una pieza fundamental, deben ser transparentes. Pero es solo una pieza, nosotros haremos una reingeniería del Estado, hay que combatir la tramitología.

(Declaración En El Foro Anticorrupción De La Contraloría General De La República, 10 De Marzo).

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular

Evidentemente que sí, por lo siguiente: que en la reestructura del Estado que estamos planteando, fusionando ministerios o reestructurando todo el aparato de ministerios, vamos a ahorrar dinero, que tiene que ir a cuatro o cinco ejes básicos.

En absoluto. Creo que a este equipo (Lava Jato) hay que hacerle una comisión investigadora de inmediato, pues lo que han firmado es oculto (acuerdo de colaboración con Odebrecht). Eso hay que sacarlo a la luz porque nos tienen oculta la información. La opinión del doctor Javier Villa Stein es que es anticonstitucional, hay que crear un órgano nulo. Hay que meterles una multa administrativa a los anunciantes en ese acuerdo. Hay que hacer una investigación profunda de lo que realmente ha sido el beneficio para el Perú de ese acuerdo y cobrarle a Odebrecht y perseguir hasta la muerte a estos sinvergüenzas. Buscaremos a otros fiscales, más jóvenes, que sean más honestos. Pero primero vamos a determinar qué diablos han hecho con el país, tú no puedes dejar que te roben US$ 80.000 millones y poner una reparación de US$ 200.000 en 15 años. Han destrozado todo y es secreto, todo es raro, todo. Mi opinión es que Odebrecht sigue manejando el Perú.

No. Creo que es necesaria una última instancia para ver si hay un error de forma; date cuenta de que la aclaración no va a al fondo, sino a la forma. Puede haber errores de forma grave, pero la casación justamente revisa la forma. Si se ha violado el debido proceso, o se ha violado algún procedimiento gravemente, entra pues la casación. Por eso es muy importante que en el Perú haya un tercer nivel.

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú

Al Ministerio Público y el Poder Judicial, en particular a las áreas más especializadas, como lucha contra el narcotráfico, y el crimen organizado para garantizar una adecuada capacitación, así como las herramientas necesarias para poder combatir eficazmente estos males y sobre todo garantizar la plena autonomía de este poder del Estado.

Respetando su plena autonomía, por supuesto que sí. Desde el Ejecutivo corresponderá dotarlos de presupuesto y las herramientas tecnológicas e infraestructura necesarias para que puedan continuar con su trabajo.

No es algo de lo que hayamos discutido en particular aún.

Una de las medidas fundamentales para combatir la corrupción es el fortalecimiento de la independencia y capacidades del sistema de defensa jurídica del Estado para que no dependan ni sientan presiones del Gobierno de turno y puedan recuperar reparaciones civiles, así como meter presión a quienes se ofrecen como colaboradores eficaces, pero no terminan de dar información a la justicia.

En la prevención coincidimos en la necesidad de fortalecer a la Contraloría para hacer el control concurrente desde el inicio de la planificación de las obras y los presupuestos correspondientes, y no esperar que la obra esté ejecutada y la corrupción consumada para recién intervenir.

Además, propiciaremos la elaboración de mapas de riesgo para identificar los escollos, las zonas grises de la función pública donde suele haber corrupción, y así generar planes de integridad que ayuden a combatirla efectivamente.

(Declaración En CADE, organizada por IPAE, 18 de febrero).

Julio Guzmán, candidato del Partido Morado

Por supuesto que sí, ahora es un poco complicado por la situación fiscal, pero si es posible, sí. Nosotros, en el Partido Morado hemos dado nuestro apoyo a la lucha contra la corrupción, a aquellos fiscales y jueces que tienen una trayectoria limpia.

Lo he venido apoyando como persona y en el partido también, y lo seguiré haciendo. El trabajo que el equipo especial Lava Jato ha hecho ha contribuido mucho al país. Al margen de cualquier situación controversial que se haya presentado, en términos legales ha hecho un muy buen trabajo, y lo que nos corresponde a los políticos que queremos realmente luchar contra la corrupción es seguir apoyándolos.

Yo preferiría que eso sea un proceso que se discuta en el Congreso.

El sistema de justicia es un órgano independiente y autónomo, por lo tanto, lo que el Ejecutivo puede hacer se restringe a algunas acciones. Lo primero es el apoyo político, en absoluto. Ahora la Junta Nacional de Justicia está haciendo el trabajo de limpiar el sistema de los malos elementos, pero debemos incluir en el currículo escolar la historia de la corrupción en el Perú, para que los niños tengan consciencia de este problema.

El Ejecutivo también puede liderar su bancada desde el Congreso para que se puedan aprobar normas como, por ejemplo, darle más dientes a la Unidad de Inteligencia Financiera para que pueda levantar el secreto bancario en sus investigaciones contra el lavado de activos.

Y finalmente lo que hemos propuesto en nuestra bancada es crear un sistema anticorrupción permanente.

(Declaraciones complementarias sobre el cuestionario de la república).

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre

Más allá de sueldos dorados a jueces y fiscales, propondríamos que los jueces sean elegidos por mandato popular, como el Tribunal Constitucional, que viene siendo un elefante blanco. Creemos importante también combinar con el papel que desarrollan las rondas campesinas para combatir la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción.

Se debe evaluar. Si son resultados a favor del pueblo se le puede reforzar, pero tiene que ser una investigación exhaustiva.

No han discutido del tema en su partido.

Problemas identificados: Hay corrupción en todos los niveles de gobierno y la sociedad civil. También hay corrupción en la clase empresarial.

Frente a ello, el objetivo es eliminar la inmunidad política y crear una Contraloría especial para empresas privadas. Y de esa manera la meta para el quinquenio 2021-2026 espera reducir los niveles de corrupción en todo ámbito.

Otro problema detectado es que se pagan altos sueldos a funcionarios públicos con el pretexto de que si están bien pagados no se van a corromper, pero ello es en realidad un soborno oficial a quien tiene la misión de administrar los bienes y el presupuesto del Estado en función de valores y no para recibir una compensación económica.

Ante esta situación, el partido Perú Libre plantea eliminar todos los sueldos dorados del Estado, empezando por el salario del contralor general de la República, quien deberá liderar esta iniciativa, y no ganar un sueldo que es equivalente al doble de lo que gana el presidente del Perú.

(Plan De Gobierno/Voto Informado Jurado Nacional De Elecciones).

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso

Vamos a consolidar el Ministerio Público y el Poder judicial dándoles los recursos para que hagan una buena justicia en el país.

Todo mi respaldo, todo mi apoyo como presidente, como gobierno, para que todos los actos de corrupción no se queden impunes. Nunca más la impunidad. Si es que hablamos de corrupción de muchos años, es que nadie se preocupó para que esos actos terminen en este país. Hoy más que nunca los peruanos están esperando que sean sancionados los que han robado la esperanza de los niños, de los jóvenes, de la gente humilde, los que nos han saqueado.

Ese es un tema que se está evaluando, pero personalmente yo sí creo que debe haber instancias. Yo creo que debe mantenerse una instancia supervisora porque, si no, prácticamente se quedaría en un segundo nivel, en caso de la Sala, ya que hay jueces que se equivocan, hay Salas que se equivocan y creo que en la casación es la última instancia, pero con la experiencia y sagacidad de la Corte Suprema. También tiene que haber el derecho de defensa en todas las instancias. Imagínese que todo quede en la Sala, peor si está politizada la parte judicial. Sería lamentable.

Mi primer trabajo como presidente será pedir que se investigue todo. Lo que se hace apurado, y si no hay un control adecuado, llama a la corrupción.

Entonces, definitivamente, todos los que han robado en el Perú tienen un lugar que se llama cárcel. Todos los corruptos van a ir a la cárcel, no les voy a perdonar que roben la plata de todos los peruanos. Estamos cansados de presidentes corruptos.

(Declaraciones En Medios Locales).

Ollanta Humala, candidato del Partido Nacionalista Peruano

En nuestro gobierno hemos aumentado su presupuesto. Para nosotros el sistema de justicia es fundamental. Y cuando hablamos de justicia no es solo el Poder Judicial y el Ministerio Público; estamos hablando de procuradurías, el sistema penal, los jueces de paz; estamos hablando de la justicia comunal o ronderil. Todo es un sistema complejo que debemos armonizarlo, porque en zonas campesinas encuentras muchos ronderos que tienen un sistema de justicia que colisiona con el nuestro. Claro que sí (implica aumentar el presupuesto), sobre todo para invertir en el recurso humano y el expediente electrónico. Lo fundamental es que sea predecible (el sistema de justicia). Cada juez interpreta un determinado artículo, y sus interpretaciones son un caos. Tiene que haber una doctrina única en el Poder Judicial. El sistema de justicia es, incluso, más importante que el sistema económico.

Yo apoyo a la Fiscalía, pero no me atrevería a inmiscuirme en los asuntos internos de la Fiscalía, creo que ellos gozan de autonomía constitucional, por lo tanto, yo no soy quién. Eso me parece una intromisión. Uno como jefe de Estado ayuda presupuestalmente a las instituciones.

No, porque los fallos casatorios son las columnas que le dan predictibilidad a la justicia. La interpretación y toma de decisiones que dan jueces supremos pueden ser de cumplimiento obligatorio por todos los jueces, pero muchas veces no hacen caso al fallo de una casación. El problema que tienen las casaciones es que demora mucho. Y la justicia que tarda no es oportuna, no es justicia.

Alberto Beingolea, candidato del PPC

¿Para qué? Si hiciera falta, sí. Pero lo aumentaría para hacer varios cambios, incluso cosméticos. ¿Cómo logramos que los mejores abogados se interesen por la carrera judicial, si el mismo centro de trabajo es tan inhóspito? Vas a cualquiera de estas dependencias y no dan ganas de ir, lo comparas con un estudio privado y desde la recepción es distinto. Al Poder Judicial hay que hacerlo atractivo. Ser juez en el Perú no es algo de prestigio.

Sí, claro, en todo lo que haga falta, respetando su autonomía.

No. Es un recurso en el que la Suprema mira si el proceso ha reunido los requisitos constitucionales. Me parece un recurso válido.

Desde que comenzó la lucha anticorrupción se han elevado penas, se ha dado más fuerza a los órganos de control, se ha reducido beneficios, y sigue habiendo corruptos. Tenemos un problema serio en la comunidad y por tanto necesitamos hacer una gran cruzada que teniendo un sesgo educativo sea muy importante, atraviese todos los campos y en el que los grandes protagonistas son los padres de familia, que tienen un rol fundamental.

El tema del control concurrente es fundamental, y necesitamos que se amplíe para evitar que haya corrupción y que el Estado avance. Y esto no solo para el Gobierno nacional, sino regional y local.

Tenemos que tipificar las conductas infractoras para las responsabilidades administrativas. Los procesos penales demoran, y la manera de combatir rápido la corrupción es con sanciones administrativas, que comiencen con la muerte civil.

(Declaración En El Foro Anticorrupción De La Contraloría General De La República, 9 De Marzo).

Marco Arana, candidato del Frente Amplio

El tema es ¿para qué? ¿Para los jueces supremos ganen 40.000 soles, para que tengan costosísimos paquetes de seguros privados y privilegios a los que no tiene derecho el ciudadano común? No. Por el contrario, allí habría que ver recortes presupuestales y nuevas asignaciones salariales. ¿Pero más presupuestos en áreas sensibles, como el caso de las fiscalías anticorrupción? Sin duda. ¿Para las fiscalías de prevención del delito, las fiscalías ambientales? Sin duda. ¿Para automatizar y digitalizar, e ir a un plan de papel cero, y aligerar la carga procesal? Sin duda.

Sí. Las investigaciones de Lava Jato deben conducir hasta los empresarios corruptores, y a los políticos y funcionarios públicos corruptos. Y debe haber celeridad porque las investigaciones están durando años y podrían demorar mucho más, y no pasa nada. Hay que apoyarlos y modificar las leyes para que, por ejemplo, haya imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Nosotros impulsamos la muerte civil de los corruptos en el Congreso, pero falta la ley de imprescriptibilidad. Es más, faltan leyes específicas como impedir la excarcelación de los corruptos que no pagan reparaciones civiles.

Es un tema que nace de una concepción garantista del derecho. Van a primera instancia, a segunda y buscan un acuerdo finalmente que permita resolver controversias. Eso habría que revisarse y no solo a la figura de casación, sino que debe haber una reforma del Poder Judicial y del sistema de justicia en general, que es el tema de fondo. Habría que reformar el sistema para elegir jueces probos y fiscales de manera transparente, para que no nos pase lo que ocurrió con “Los Cuellos Blancos”.

Rafael Santos, candidato de Perú Patria Segura

Yo aumentaría el presupuesto para la digitalización de los procesos, porque hay casos que demoran 5, 10, 15, 20 años, así como procesos judiciales, y lamentablemente no se llega a la justicia al final, los ciudadanos terminan muriéndose y los juicios continúan, y eso la verdad es que le hace un daño enorme a nuestra democracia y a nuestro desarrollo, nosotros tenemos que digitalizar el Estado y así mismo tenemos que digitalizar la justicia, para que los procesos puedan ser llevados de manera virtual, las sentencias puedan ser conocidas y todos los actuados puedan ser conocidos momento a momento que se va desarrollando el juicio o la investigación. En el Ministerio Público es muy importante que esta investigación esté debidamente expuesta, así nos vamos a dar cuenta, los ciudadanos, si es que un fiscal libera a un corrupto o libera a un delincuente que es detenido por la policía. La exposición, bajo mi experiencia, a estos actos delictivos nos va a ayudar a acabar con la corrupción y con la delincuencia. Todo corrupto y delincuente que se siente identificado y expuesto inmediatamente se va de la luz, se va de la transparencia.

En función de la información que yo he recibido, yo lo apoyo, pero creo que han cometido errores al no revelar y al no exponer la información que tenían.

Es un tema definitivamente legal y es una salida que puede tener, es una última instancia que puede tener alguien que siente que han sido vulnerados sus derechos. Yo sí abriría al debate, porque no es un tema de solución de una persona, creo que este tipo de propuestas tienen que ser debidamente debatidas.

Andrés Alcántara, candidato de Democracia Directa

Es necesario aumentar los presupuestos, pero se tiene que hacer un corte también, pues los jueces y fiscales se eligen entre ellos. Nosotros tenemos que elegir a los jueces y fiscales supremos, y a la Junta Nacional de Justicia, que hace el control de los demás magistrados; y que estén sujetos a revocatoria, de esa forma cualquier presupuesto será bien aprovechado. Los gobiernos que hemos tenido se caracterizan en tres cosas: terminan en corrupción, metidos todos en el mismo saco, hasta el Poder Judicial y el Ministerio Público cometen abuso del poder y nos imponen lo que quieren; y no hay ningún tipo de participación de la ciudadanía.

Ya han estado haciendo un trabajo, y eso le corresponde evaluar al mismo sector, y nosotros como gobierno tendríamos que dar apoyo a todas las instituciones involucradas. Lo que sí tiene que haber es toda la transparencia del caso para que la población esté enterada y se involucre, y así tengan un mejor respaldo los señores que hacen ese trabajo.

Si hay violaciones en los procesos judiciales es bueno que se revise porque en estos momentos, en el Poder Judicial y el Ministerio Público, todo se hace al cálculo político, aunque ellos no participan en política. Yo lo he vivido en persona. A nosotros nos han hecho acusaciones que no tienen ningún sentido. Como presidente de los fonavistas, dicen que he enviado a hacer una manifestación en Registros Públicos, y me hicieron una denuncia penal. Tenemos fiscales que dicen haz esto para fastidiar a los dirigentes. Eso no prosperó pues no era verdad, pero se aceptan ese tipo de cosas y se direccionan contra los que no están de acuerdo con los que manejan el país.

Ciro Gálvez, candidato de Renacimiento Unido Nacional

Sí, debe aumentarse. Es lamentable que el Poder Judicial y el Ministerio Público trabajen de una manera tan huérfana y eso se presta para que reciban coimas y sobornos.

Ya están comenzando las dudas respecto a ese equipo. Eso es lo triste: que el pueblo peruano ha perdido la confianza en sus autoridades. Nadie cree en nadie. Ni en el presidente de la República ni en la autoridad más humilde de barrio. Y como parte del Estado, la comisión Lava Jato también está perdiendo la confianza. Hay que controlarla mejor. Debe haber una investigación mucho más severa.

La casación es necesaria porque ahí es donde se pueden encontrar errores del proceso. Si un delincuente ha sido sentenciado de manera justa, pero hubo errores procesales, puede subir a la Corte y esta dirá que la sentencia está bien dada, pero hay que enmendar el error de trámite.

Debemos fortalecer los órganos de control con mayor presupuesto, tipificación de faltas y sanciones para que la Contraloría tenga facultad sancionadora.

Hay que instalar cámaras y micrófonos invisibles en los despachos de cada funcionario público. No es privacidad si es en el local del Estado. Y al asumir en el cargo, someterlos al polígrafo para detectar mentiras.

Pena de muerte para los corruptos que estén conectados directamente con bandas criminales que ellos mismos organizan.

La educación debe formar en valores a niños y jóvenes para que conozcan qué es la corrupción y no cometan esos errores.

(Declaración en el foro anticorrupción de la contraloría general de la república, 10 de marzo).

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.