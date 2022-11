Licitación de urea: Agro Rural otorga plazo adicional a Direcagro para presentar carta fianza

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) comunicó que el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) ha concedido un plazo adicional a la empresa paraguaya Direcagro, para la presentación de la carta fianza, con el objetivo de hacer efectiva la adquisición de 44.000 toneladas de urea, destinada a la campaña agrícola 2022-2023.

El Midagri señaló que la empresa proveedora solicitó un plazo adicional para la entrega de la carta fianza, cuyo plazo venció el lunes 31 de octubre. El Comité de Adjudicación de Agro Rural accedió al requerimiento, y espera que la empresa cumpla en los próximos días. De acuerdo a fuentes sectoriales, el plazo otorgado es de una semana.

“Tras esta decisión, el Midagri ratifica que el proceso internacional de adquisición de fertilizante urea continúa de manera correcta, transparente y conforme a las normas vigentes, con el único propósito de atender las necesidades de la fertilización de los cultivos en la presente campaña agrícola,” precisó la entidad.

Se debe tener en cuenta que la propuesta de Direcagro es entregar la urea en 40 días calendario, más la extensión del plazo el fertilizante estaría llegando al puerto del Callao en la quincena de diciembre, mientras que la campaña agrícola inició en agosto.

Además, de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 013-2022 y sus modificaciones, el Gobierno desembolsaría US$ 17 millones 600.000 para la atención y continuidad de la campaña agrícola, pero la oferta de Directagro es vender el insumo a US$ 580 por tonelada, haciendo los cálculos costará U$S 25 millones 520.000, es decir, U$S 7 millones 920.000 más de lo que lo que se había previsto.