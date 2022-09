Chiclayo: continúa escasez e incremento de precios del GLP por malas prácticas comerciales de Repsol

Teófilo Cumpa, representante del Sindicato Regional de Conductores Profesionales, señaló este martes 20 de septiembre que en Chiclayo (Lambayeque), nuevamente grifos como Repsol han elevado el precio del GLP hasta en S/ 15,99 por galón.

“Ayer en la noche lo ofrecían a S/ 15,99 el galón de GLP. Se han enterado de que íbamos a venir acá, han puesto en S/ 0,0 y sus conos para no abastecernos de combustibles, pese a que los manómetros están marcando que tienen combustibles, pero están sobrevaluando el precio. No solamente aquí, sino en todos los grifos de Chiclayo ”, dijo a URPI/LR.

Además, los conductores manifestaron que hasta hace una semana el galón de GLP se ofertaba entre S/ 8 a S/ 8,50; con esta alza, se ven obligados a elevar sus tarifas, situación que causa incomodidad de los ciudadanos.

Asimismo, cuestionan la abrupta variación de los precios “de un día para otro en 100%”, ya que en Trujillo, guiándose de Facilito de Osinergmin, el GLP se vende hasta en S/ 8,99.

“Tenemos conocimiento que no hay desembarque, pero el gas no ha subido a nivel nacional. Hace 15 días ellos han hecho su feria con nosotros porque no había (abastecimiento), y ahora están haciendo lo mismo. Es un abuso”, anotó Cumpa.