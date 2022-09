Inversión para Yanacocha Sulfuros se posterga al 2024

La corporación Newmont anunció ayer que postergará su inversión en el proyecto Yanacocha Sulfuros en Perú hasta el segundo semestre del 2024.

A través de un comunicado, la empresa minera explicó que este aplazamiento se debe al deterioro de la economía internacional, la guerra entre Rusia y Ucrania, las tasa récord de inflación, el aumento de los precios de los productos básicos y materias, a lo cual se suma las interrupciones en la cadena logística.

Además, la compañía espera que el proyecto Yanacocha Sulfuros, que involucra una inversión total de US$2.250 millones, se desarrolle en tres años, sumando una producción anual promedio de aproximadamente 525.000 onzas equivalentes de oro por año durante los primeros cinco años de operación.

Para el economista José de Echave, el contexto externo actual ha sido un elemento clave para que la firma minera decida posponer el proyecto más importante de su cartera.

“Es una decisión que la economía peruana no la recibe bien. Una decisión de este tipo no solo toma en cuenta los factores internos sino también los externos y me da la impresión que en este caso los factores externos juegan un rol importante en esta decisión”, comentó.

Asimismo, De Echave precisó que la postergación de inversión no es por la coyuntura política ni la conflictividad social, ya que en la zona de influencia del proyecto Yanacocha no hay un escenario de conflictos.

Mantendrá inversión

No obstante, Newmont confirmó que invertirá US$350 millones en los próximos dos años, para continuar administrando las operaciones de Yanacocha, incluida la construcción de dos plantas de tratamiento de agua.

Se promoverá la inversión

Ante esta decisión de la minera, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recordó que se viene poniendo en marco el plan Impulso Perú para promover la inversión privada y pública.

De esta forma, se busca agilizar la ejecución de US$7.400 millones de la cartera de Proinversión y los US$53.200 millones del portafolio en proyectos mineros que tiene el Perú.