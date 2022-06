BCRP: Superávit comercial anual acumuló US$ 15.732 millones a abril del 2022

La balanza comercial alcanzó un superávit de US$ 15.732 millones en los últimos 12 meses acumulados a abril de este año, reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La entidad también precisó que el superávit de la balanza comercial fue de US$ 190 millones, inferior en US$ 484 millones al de similar mes de 2021. Sin embargo, en los primeros cuatro meses de este año se acumuló un superávit comercial de US$ 4.340 millones, superior al registrado en el mismo periodo del año previo (US$ 3.442 millones).

Las exportaciones en el cuarto mes del año totalizaron US$ 5.215 millones, superiores en 11,9 % a las del mismo mes del año pasado como resultado de los altos precios del gas y de los metales.

“De enero a abril de este año, las ventas al exterior sumaron US$ 22.165 millones, mayores en 21,1% a las de similar periodo de 2021″, detalló el BCRP.

Por su parte, las importaciones alcanzaron los US$ 5.025 millones en abril. La cifra representa un incremento interanual de 26,1% y estuvo impulsada por los precios más altos de los insumos (alimentos, combustibles e insumos industriales).

De acuerdo con el BCRP, en los cuatro primeros meses del año se acumularon importaciones por US$ 17.825 millones, lo que significó un crecimiento en 19,9% con relación a lo obtenido en el mismo periodo del año previo.