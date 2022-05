Aníbal Torres: “Perú no va a sufrir la hambruna mundial, no nos va a faltar qué comer”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, descartó que la hambruna mundial advertida para los próximos meses por la FAO pueda llegar al Perú, pues el gobierno está “tomando todas las medidas” necesarias para evitarlo.

Durante rueda de prensa, el titular de la PCM reiteró la propuesta de asegurar la campaña agrícola con la compra de fertilizantes en el mercado internacional por S/ 384 millones y la distribución de guano de isla. En esta línea, adelantó la organización de un consejo de ministros para evaluar la seguridad alimentaria del país.

“La inseguridad alimentaria es mundial, se dice que va a haber una hambruna general. Pero el Perú no va sufrir de eso, porque vamos a tomar todas las medidas a fin de que eso no ocurra. No nos va a faltar qué comer. Pronto vamos a desarrollar un consejo de ministros dedicado solamente a la seguridad alimentaria”, anotó.

“Con el nuevo ministro se va a acelerar aún más en los lugares más alejados”, agregó el premier en el caso del guano de isla.

Por su parte, el flamante ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Javier Arce, aclaró que la separación del secretario general de su despacho, Paul Jaimes, obedeció a un intento de compra de fertilizantes ya no a través de Agrobanco, sino directamente desde la sede de Midagri en La Molina, en una decisión que consideró “radical”.

“Una medida radical que se ha tomado ha sido retirar al secretario general y, a primera hora, se ha puesto en conocimiento a todos los directores para que pongan su plan de acción. Los buenos se quedan, los malos y corruptos se retiran”, remarcó.

Como se recuerda, la designación de Jaimes Blanco podía ser considerada ilegal, debido a que no contaba con los 8 años de experiencia general y 5 años de experiencia específica en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado.

“En el decreto de urgencia (DU Nº 013-2022) estaba constituido que Agro Rural se iba encargar de la compra, pero se había querido hacer una transacción para que no sea a través de ellos sino desde la misma central. Y no solo por ese acto [se decidió la separación de Arce], sino por otros que ustedes anteriorente han visto”, indicó.

Urea: Midagri reencaminará compras de Zea

En este sentido, el titular de Midagri anunció que convocará a un comité de respaldo para evaluar el expediente de compra de la urea, al tiempo que se reúne con los gremios del agro nacional para definir en qué sectores se reparte primero el abono.

“Se convocará a los diferentes gremios de agricultores y regantes para hacer una distribución equitativa en esta primera etapa. No puedo mencionar a quién se le va a comprar, pues existen diferentes propuestas que se van a evaluar en Midagri con el comité de alto nivel que se está proponiendo a PCM”, refirió el ministro.

“Quiero anunciar también que en las próximas horas se organizará un comité de respaldo al ministro para que, en forma calificada, pueda evaluar técnicamente el expediente y los usos para esta compra de fertilizantes, que debe estar en unos 40 ó 50 días aquí en el Perú”, agregó.

Cabe precisar que, en diálogo con La República, el ministro Arce había dicho que el destacamento de fertilizantes llegaría no en 40 ó 50 días, sino en 30 como máximo.